Violencia feminicida deja más menores huérfanos en Cuba, advierte OGAT

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Una mujer de 39 años fue asesinada presuntamente por su expareja en Güines, Mayabeque, delante de su hija adolescente, quien también resultó herida durante el ataque, en un nuevo caso que elevó a 41 los feminicidios documentados en Cuba en lo que va de 2026 por el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT).

La víctima fue identificada como Yesneidy López Hernández, madre de dos hijos. Según el OGAT, el crimen ocurrió la noche del 12 de julio en la vía pública y el presunto agresor la atacó “a traición”.

La hija adolescente de López Hernández resultó herida durante la agresión, aunque su vida no corre peligro, informó la organización independiente.

El presunto victimario, quien según el Observatorio tenía antecedentes de agresiones recurrentes contra la víctima, permanecía prófugo al cierre del comunicado difundido por el OGAT.

Yanelys Núñez, especialista del Observatorio de Género Alas Tensas, dijo a Martí Noticias que el caso eleva a 41 el número de feminicidios documentados por la organización en Cuba durante 2026.

La especialista llamó la atención sobre las consecuencias de la violencia feminicida para los hijos de las víctimas y aseguró que, solo durante los meses de mayo y junio, el Observatorio documentó que 18 menores de edad quedaron huérfanos de madre.

“El Observatorio, entre mayo y junio de 2026, documentó que 18 menores de edad quedaron huérfanos de madres producto de los feminicidios y sobre estos temas la Federación de Mujeres Cubanas no se pronuncia”, afirmó Núñez.

La especialista contrastó esa situación con una reciente publicación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en Facebook que, según explicó, advertía a las madres que participan en protestas acompañadas de sus hijos sobre posibles consecuencias legales.

Núñez cuestionó que la organización oficialista se pronuncie sobre la presencia de menores en protestas, mientras guarda silencio ante los niños y adolescentes expuestos a situaciones de violencia en sus hogares o que pierden a sus madres como consecuencia de feminicidios.

“Llama la atención más que nada porque sobre el tema de las infancias que se encuentran expuestas a este tipo de violencia en sus hogares, de parte de parejas o exparejas de sus madres, sobre estos temas no habla”, dijo.

El nuevo caso documentado por el OGAT refleja precisamente el impacto directo de la violencia feminicida sobre los menores. La hija adolescente de López Hernández presenció el ataque en el que murió su madre y también resultó herida por el agresor.

Núñez sostuvo que las consecuencias de estos crímenes sobre niños y adolescentes permanecen fuera del discurso público de la Federación de Mujeres Cubanas, organización que dirige el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres.

Para la especialista, esa falta de respuesta pone en evidencia la posición de la FMC ante la violencia de género y sus consecuencias.

“Queda otra vez más expuesta la naturaleza cómplice de la Federación de Mujeres Cubanas y la falta total de voluntad política de visibilizar lo que pasa con las infancias realmente en Cuba”, afirmó.

La especialista mencionó además otras problemáticas que afectan a los menores en la isla, entre ellas la precariedad económica, los prolongados cortes de electricidad y la falta de medicamentos para recibir atención médica adecuada.

“La FMC vuelve a dejar sobre la mesa del lado de quién está y a quién responde directamente”, concluyó Núñez.

El Observatorio de Género Alas Tensas informó que investiga otros 11 posibles feminicidios y cuatro intentos de feminicidio reportados durante 2026.

La organización también mantiene bajo investigación casos reportados durante 2025 y reclama acceso al informe oficial sobre la muerte de Anais Tamayo Puente.

Los observatorios independientes han reclamado durante años una ley integral contra la violencia de género en Cuba, refugios para mujeres en situación de riesgo y mecanismos efectivos de prevención, protección y atención a las víctimas.

Las autoridades cubanas no reconocen la figura del feminicidio como un delito específico en el Código Penal. Organizaciones independientes sostienen que la ausencia de estadísticas públicas sistemáticas y de mecanismos eficaces de protección dificulta conocer la verdadera magnitud de la violencia de género en el país.