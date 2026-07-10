Otro crimen machista en Cuba: OGAT documenta 39 feminicidios en 2026

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El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) documentó un nuevo feminicidio en Cuba, con el que se elevan a 39 los casos registrados en lo que va de 2026, una cifra que supera en más del doble la reportada durante el mismo período del año anterior.

La víctima fue identificada como Yolexis Virgen Arias Oroceno, de 54 años, quien falleció en la madrugada del 5 de julio en un hospital de Camagüey como consecuencia de las heridas sufridas tras ser atacada con un arma blanca presuntamente por su pareja.

La agresión ocurrió el 29 de junio en la vivienda que ambos compartían en el Reparto Modelo, en la ciudad de Camagüey, según informó OGAT.

El presunto agresor, de 27 años, se encuentra bajo custodia policial, de acuerdo con fuentes directas citadas por el observatorio.

Yanelis Núñez, especialista de OGAT, dijo a Martí Noticias que el aumento de los casos resulta especialmente preocupante ante la ausencia de una respuesta pública y de medidas efectivas para enfrentar la violencia de género en Cuba.

“Con este nuevo caso se elevan a 39 los feminicidios documentados en el año 2026, que constituyen más del doble de los documentados en el mismo período del año 2025”, señaló Núñez.

La especialista cuestionó el silencio de las autoridades, de los medios oficiales y de las organizaciones estatales ante el incremento de los asesinatos de mujeres.

“Lo que más preocupa es la falta de pronunciamientos públicos sobre el tema, con estos picos de incidencia alta de feminicidios, tanto en la prensa oficial como a través de las organizaciones. Y también preocupa que no se tomen medidas efectivas”, afirmó.

Núñez advirtió que la situación resulta aún más grave debido a la crisis que atraviesa el país y a la falta de mecanismos de protección para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

“Es bastante alarmante, y más en la situación de crisis humanitaria en la que se encuentra el país, donde las mujeres cubanas no tienen ni siquiera refugio a donde acudir cuando se encuentran en situación de riesgo”, dijo la especialista.

OGAT señaló además que al menos una de las nietas de Arias Oroceno presenció el ataque contra su abuela y pidió evitar la revictimización de la fallecida y de sus familiares.

El observatorio hizo un llamado a no utilizar la diferencia de edad entre la víctima y el presunto agresor para justificar el crimen o responsabilizar a la mujer por la violencia sufrida. “Una familia sufre la pérdida irreparable de Yolexis”, señaló la organización en redes sociales.

Además de los 39 feminicidios documentados en 2026, OGAT investiga otros diez posibles casos y tres intentos de feminicidio reportados durante el año.

El observatorio ha denunciado reiteradamente la falta de refugios para mujeres en situación de riesgo y la ausencia de políticas públicas efectivas para prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas en Cuba.