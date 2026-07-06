“Pincha, que yo te cargo la jaba”: pinceladas de un semestre de inseguridad ciudadana en Cuba

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Le pregunté a mi Inteligencia Artificial favorita qué quería decir el verbo pinchar en “Pincha, que yo te cargo la jaba”, el coro de una conga popular en Matanzas captada en un video que se volvió viral a fines de junio de 2026. Me confirmó lo que ya sabía: “Pincha” es un llamado a la violencia callejera: "apuñala", "pincha", "mata". Y no te preocupes, que yo te cargo la jaba a la prisión cuando vayas a “público” (visita).

La jaba: es la bolsa con alimentos que los familiares de los presos pueden acopiar para que ellos engañen el hambre carcelaria. En mis tiempos de preso político en La Cabaña, allá por los años 80, reuníamos por la noche las jabas y nos repartíamos el contenido, de a poquitos, para que durara el mes. Recuerdo que el almuerzo que nos daban a media mañana solía ser un huevo duro y un engrudo de macarrones sin salsa ni grasa que usted podía voltear la bandeja y no se caía. “Bocado de cardenal”, comparado con las cucharadas de arroz y caldos transparentes del rancho actual, entre 250 y 350 calorías diarias, según Prisoners Defenders.

Pero volviendo al tema de la conga, quisiera citar un post en Facebook del humorista Ulises Toirac:

“Vivimos una sociedad-jungla. Por millones de razones que van desde el hacinamiento familiar hasta la miseria económica, pasando por la precaria calidad de la educación, la distorsión de la misión y calidad de las fuerzas del orden público, el abandono total por parte del gobierno de grandes masas poblacionales”...

“La ‘famosa’ conga de Matanzas —o ‘conga de la matanza’, que quedaría mejor— (…) alude a una marginalidad que suplanta dirigir su violencia en contra del establishment, por la violencia per se”.

“El que haya sido puesta de ejemplo de cómo se divierte el pueblo (…) es cuando menos, cínico. Porque no logra demostrar su punto, sino la evidencia de ser un Estado Fallido en toda su magnitud, marginalizando a tal punto a la gente, que la hace capaz de cantarle a la violencia más... pedestre y descarnada, sin maquillaje: instando al asesinato”.

Esta normalización en Cuba de una violencia que no era normal en nuestro país se puede constatar en las entradas que inscribimos a diario en la categoría Inseguridad Ciudadana del registro de protestas y denuncias del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC). Las cifras demuestran que esta es una de las principales preocupaciones de los cubanos.

En abril de 2026, la Inseguridad ciudadana ocupó el primer lugar entre las categorías de raíz económica o social con 185 denuncias, incluso por encima de Servicios Públicos (153) y Alimentación (130). Pero más elocuentes que las cifras de las denuncias son las de cubanos que mueren cada mes por la violencia social, criminal, de género e incluso intrafamiliar: 175 en el primer semestre de 2026.

Factores de la violencia

Los factores de estas conductas criminales son muchos y Toirac citó algunos: hacinamiento familiar (apenas hay construcción de viviendas y varias generaciones se apiñan en la de los abuelos); miseria económica (una familia necesita 70.000 pesos mensuales solo para alimentos mientras que el salario mensual es de 6.930 CUP): precaria calidad de la educación (escasez de maestros y ausencia de estudios cristianos o de moral y cívica); y distorsión de la misión y calidad de las fuerzas del orden público (usted grita “Abajo Díaz-Canel” y enseguida aparece la policía, pero si roban en una casa puede tardar horas o nunca llegar, propiciando que la gente, sintiéndose desprotegida, se tome la justicia por su mano, e incrementando la sensación de impunidad entre los criminales).

Añádale a eso la crispación que genera en los cubanos una crisis humanitaria interminable y multisistémica. En junio se reseñó en las redes un estudio de los psicólogos Yunier Broche-Pérez, de Prisma Behavioral Center (Florida), y Zoylén Fernández-Fleites, de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), en el que analizaron con datos estadísticos la relación entre los prolongados apagones y el daño psicológico a la población cubana.

Ni un solo participante se ubicó dentro del rango “normal” en ninguna de las tres dimensiones evaluadas. En cambio, predominaron niveles “extremadamente severos” de depresión (55.4%), estrés (65.8%) y ansiedad (66%). El 78.6% de los encuestados dijo sentirse irritable o con cambios de humor “casi siempre” o “siempre” durante los apagones. Las cifras solo serían compatibles con una población en medio de una guerra.

¿Dónde está Bukele?

Si décadas atrás un conflicto personal se zanjaba ─ cuando no quedaba más remedio─ a puñetazos (“Vamos pa’ afuera a resolver”), hoy en día son comunes los desenlaces fatales. Pero no solo las víctimas de la violencia social mueren “pinchadas” (acuchilladas), a machetazos, o a balazos (esto último gracias a un incipiente mercado negro de armas de fuego inédito en Cuba).

Los asesinados pueden ser un adversario repentino en una fiesta colectiva o un deudor, pero también una pareja o expareja, un propietario o custodio de bienes valiosos como dinero, joyas, vehículos eléctricos o ganado, y hasta miembros de la propia familia, ultimados por su propia sangre en un contexto de tensión familiar.

Refiriéndose a la violencia criminal, el actor Luis Alberto García publicó en su perfil de Facebook un post titulado “¿Dónde está Bukele?”, sugiriendo una solución extrema pero efectiva, como la concebida por el presidente de El Salvador para la criminalidad que devoraba al país centroamericano.

“Por una moto, una cadena o sortija cara (o de fantasía porque el agresor no es adivino), un móvil, una vaca, un intento de salida ilegal, un ataque de celos, cuatro pesos o cuatro millones, dos paneles solares, unas gafas o lo que sea que tenga algo de valor, HIEREN Y MATAN al que sea”, dice García (…) “Yo estoy… que me niego a que mis hijas o mi novia salgan de noche si no es conmigo. Odio ir a una playa, a un concierto masivo, a una fiesta tumultuaria. (…) Las redes exponen, y seguirán haciéndolo, actos de una vileza absoluta”.

Semestre sangriento

La mayoría de esos actos viles quedan registrados en los informes mensuales del OCC.

Advierto que los ejemplos a continuación, tomados de los primeros seis meses del año, son chocantes, pero revelan las dimensiones reales de este inquietante panorama en el que, si un joven sale de su casa contento, conduciendo su flamante motorina eléctrica, su madre no puede estar segura de volver a verlo vivo.

Enero 2026 (87 denuncias, 21 fallecidos, 21 delitos de latrocinio)

Fallecidos:

▪ Gerardo, cubanoamericano, 3ra. edad, San Juan y Martínez (Pinar del Río), a golpes durante un robo en su vivienda. Se llevaron una planta eléctrica y dinero en efectivo.

▪ Hombre no identificado, El Cristo (Santiago de Cuba) custodio de una bodega local, hallado muerto en una zona arbolada próxima al puente del poblado.

▪ Rosendo López, Loma de Sevilla (Santiago de Cuba), 40 años, hallado muerto, presuntamente por su hermano, en la letrina de su casa.

▪ Magalis Arango Arango, La Yaya, Jatibonico (Sancti Spíritus), 58 años, interceptada en camino a su casa, agredida sexualmente por un recluso, amarrada con su pantalón, asfixiada y dejada en un cañaveral.

▪ Claudia Surely Varela Toledano, reparto Sánchez Soto (Camagüey), 27 años, recibió 12 puñaladas del padre de su hija mientras tenía en brazos a la niña para llevarla al Círculo Infantil.

▪ Yanisel Valdés, “La Rusa”, San Juan y Martínez (Pinar del Río). Su cadáver en estado de descomposición y descuartizado por su esposo fue descubierto en el patio de la casa.

Robos, asaltos, violencia:

▪ En Santo Domingo (Villa Clara), dos hermanos, uno de ellos cubanoamericano, que regresaban desde Santa Clara en un auto de turismo, fueron interceptados por dos hombres que los venían siguiendo. Los agresores se bajaron del auto, les apuntaron con una pistola y dispararon al aire. Les robaron una manilla de oro y el vehículo con todos los documentos personales del visitante.

▪ Danián Rodríguez Bejerano fue asaltado en Artemisa para robarle su motocicleta. Se ganaba la vida transportando pasajeros, uno de los cuales le pidió que lo llevara a una finca y luego lo apuñaló, causándole lesiones severas que requirieron la extirpación del bazo.

▪ En la finca “San Martín”, cerca de Peñas Altas (Matanzas) cuatro personas irrumpieron en la propiedad y amenazaron al morador con un revólver. Le exigieron que permaneciera dentro de la casa y no alertara a nadie, mientras sustraían dos reses.

Febrero 2026 (57 denuncias, 22 fallecidos, 21 delitos de latrocinio)

Fallecidos:

▪ José Luis Enamorado, Reparto Rosabal, Contramaestre (Santiago de Cuba) 27 años, asesinado por un grupo de 13 jóvenes durante una riña en el centro recreativo “El Bosque”.

▪ Pablo Vega, Cárdenas, (Matanzas) anciano y ciego, fue despojado de su dinero y golpeado mortalmente por jóvenes, en una cola de madrugada para cobrar su pensión.

▪ Pedro Ravelo, Mantilla, Arroyo Naranjo (La Habana). Cubanoamericano, más de 60 años. Se disponía a realizar una transacción de venta de dólares. Varias personas acudieron a su vivienda, y allí lo ultimaron.

▪ Kastiana San José Ramos, reparto Jayama, Camagüey, 29 años, asesinada a puñaladas por su expareja.

▪ Yaimee Carrazana Herrera, Santa Clara (Villa Clara), acuchillada en la zona del Bosque Martiano en camino a su trabajo. Le acompañaba su hijo de 14 años.

Robos, asaltos, violencia:

▪ Dos hombres alquilaron y luego apuñalaron 27 veces a un motorista en Santiago de Cuba mientras un tercero se llevaba su motocicleta, para vender sus partes.

▪ En Arroyo Naranjo, La Habana, ladrones forzaron la entrada del garaje en la vivienda de una pareja de emprendedores. Se llevaron una planta eléctrica, una bicicleta infantil, piezas de automóvil, herramientas, suministros de su restaurante y cafetería y hasta la perra Husky de la familia.

Marzo 2026 (85 denuncias, 27 fallecidos, 26 delitos de latrocinio)

Fallecidos:

▪ José Lam, su esposa Coralia, y su hija Taimy, Planta de Asfalto, Santa Clara (Villa Clara). Asesinados en su hogar. El vendía harina de maíz y tabaco.

Gustavo Alejo Misa, anciano. Fue degollado luego de sorprender a ladrones en su casa en La Campana, Manicaragua (Villa Clara).

▪ Osmany Trujillo Guevara, 58 años, muerto a balazos mientras trataba de impedir un robo en el almacén de productos de la canasta básica donde era custodio en Esmeralda (Camagüey).

▪ Carlos Luis Carmona, 32 años, motociclista de Cruz de Piedra, La Lisa (La Habana), muerto de dos puñaladas por un hombre que le alquiló una carrera para robarle la moto.

▪ Rui Andrade, peluquero de Winnipeg, Canadá, desangrado por una cuchillada en un brazo, al parecer para robarle, durante sus vacaciones en la playa de Varadero (Matanzas)

▪ Marialedys Abad Morgado, del reparto Albaisa en Camagüey, estrangulada por su exesposo durante un pase carcelario.

▪ Cristina Guerra, 54 años, baleada varias veces por un encapuchado que irrumpió en su vivienda en Vertientes, Camagüey.

Robos, asaltos, violencia:

▪ Los hermanos Cristofer y Karla María Bermúdez terminaron gravemente heridos durante una fiesta callejera en Los Cangrejitos (Santiago de Cuba), cuando rivales del barrio El Tivolí intervinieron en una pelea con machetes y cuchillos. Cristofer requirió 17 puntos de sutura, mientras que a Karla se le afectaron tendones y recibió 37 puntos.

▪ En Vertientes (Camagüey) una banda de encapuchados roba a mano armada a sus dueños motocicletas, motorinas y bicicletas eléctricas y después exige rescates entre 250.000 y 500.000 pesos cubanos El reportero de crónica roja Niover Licea publicó fotos de los miembros de la banda, que dice cuentan con la complicidad de la policía.

Abril 2026 (185 denuncias, 41 fallecidos, 50 delitos de latrocinio)

Fallecidos:

▪ Pedro Ruiz, Cuatro Esquinas, Los Arabos (Matanzas). Murió de un escopetazo tratando de proteger a su hijo durante un robo en la Cooperativa Victoria de Girón.

▪ Dagoberto, Isla de la Juventud. Hombre mayor, degollado dentro de su vivienda durante un apagón, presuntamente con el objetivo de robarle 80 dólares.

▪ Regis García Castro, Hata–Naranjo, Guanabacoa (La Habana) 46 años. Descalabrado con objetos contundentes por varios agresores, luego de un conflicto sobre una finca.

▪ Leonel García Álvarez, Güines, Mayabeque, 73 años, cubanoamericano repatriado de EEUU hace un año. Asesinado con un objeto punzante en su casa.

▪ Adonis Fuentes González, Cienfuegos. 35 años. Fue asesinado con armas blancas para robarle su triciclo eléctrico cuando lo iba a cargar.

▪ Luis Enrique, cochero residente en Cárdenas (Matanzas), 25 años. Fue alquilado y luego apuñalado en un pulmón cerca de Santa Marta y Varadero. Le robaron el caballo.

▪ Osvaldo Carbonel, La Pedrera, Segundo Frente (Santiago de Cuba). Degollado después de recibir una pedrada y un machetazo tras recuperar unos bueyes que le habían robado.

▪ Yarisleidis Saavedra Hernández, Las Maravillas, San Juan y Martínez (Pinar del Río). 26 años. Muerta por su propio padre durante una discusión familiar. Él se suicidó después.

Robos, asaltos, violencia:

▪ En la calle Amistad Final de Cárdenas (Matanzas), tres jóvenes encapuchados armados con pistola y cuchillos irrumpieron en una fábrica de helados privada, amarraron y amordazaron al padre del dueño, robaron joyas (lastimando a las empleadas), dinero en efectivo y las llaves de una moto eléctrica. Agredieron a un ciclista durante la huida.

▪ En Las Tunas, un anciano ganadero de 72 años sufrió un brutal asalto en su vivienda en Berrocal, municipio Colombia, cuando entre cinco y seis delincuentes irrumpieron de madrugada, lo golpearon salvajemente en la cabeza el rostro y el cuerpo, y le robaron baterías de paneles solares, un caballo, una montura y dinero en efectivo.

Mayo 2026 (129 denuncias, 37 fallecidos, 42 delitos de latrocinio)

Fallecidos:

▪ Joven cochero, Camarioca, Cárdenas (Matanzas) 25 años, Muerto de una puñalada en un pulmón por un pasajero para robarle el caballo y el coche.

▪ Francisco Palomino Quesada, Meneses, Yaguajay (Sancti Spíritus) 79 años, golpeado, amordazado y asfixiado durante un robo en la “paladar” privada “El Tranque”.

▪ Junior Cuéllar, Camino de Las Cañas (Sancti Spíritus). Muerto de una puñalada en la ingle en una pelea con un primo por el robo de una gallina de un patio.

▪Dairon, Caibarién (Villa Clara) 34 años. Golpeado y estrangulado por pasajeros durante un viaje con su carro eléctrico, para robarle el transporte.

▪ Osleidys Bonaga Corella, Floro Pérez, Gibara (Holguín): degollada por su novio tras asestarle varias puñaladas

▪ Yanet Sánchez, El Vedado, Plaza (La Habana) 48 años. El cadáver, con marcas de golpes, fue encontrado flotando en la playa de Guanabo, Habana del Este.

▪ Kirenia Casí Álvarez, Párraga, Arroyo Naranjo (La Habana), 32 años, asesinada cuando regresaba de una posta médica a golpes y cuchilladas por el padre de su bebé de 5 meses.

Robos, asaltos, violencia:

▪ En Santa Marta, Cárdenas (Matanzas), desconocidos forzaron un kiosco de comestibles en la madrugada y se llevaron alimentos básicos, aceite, cigarros y bebidas. La demora de la Policía en llegar generó indignación. En la misma localidad, ladrones robaron la tienda de ropa NaEs Clóset de Nayara Rodríguez González, y cometieron el curioso error de llevarse un maletín con numerosos zapatos de marca… del pie izquierdo.

▪ En La Habana, un ladrón fue retenido y golpeado por vecinos cerca del puente del río Almendares tras arrebatarle el bolso a una mujer.

▪ En Las Tunas, dos supuestos clientes le pidieron a Danyer Domínguez Maitín, de 38 años y conductor de triciclo eléctrico, que los llevara a un comercio privado. Allí le ofrecieron algo de comer y beber. Tras consumirlo, el trabajador, presuntamente envenenado, se sintió mal, se desmayó y debió ser internado en el hospital. El triciclo desapareció.

Junio 2026 (142 denuncias, 27 fallecidos, 44 delitos de latrocinio)

Fallecidos:

▪ Jesús Sánchez, Caimanera (Guantánamo). Asesinado en Camagüey mientras custodiaba un almacén de motos y triciclos eléctricos.

▪ Hilder Falls Socarrás, reparto Modelo (Camagüey), adulto mayor. Su cadáver fue hallado en una cisterna.

▪ Adriel “Matute”, Coliseo, Jovellanos (Matanzas), Apuñalado en un centro recreativo tras una discusión por un celular perdido, y luego mortalmente en el policlínico.

▪ Yohanka (Maconcha) Acosta Rodríguez, Calle 27, Vedado, Plaza (La Habana). Asesinada durante un apagón, el cuerpo fue dejado en la céntrica esquina de Paseo y 23

▪ Maribel Pérez Linares, Alacranes (Mayabeque), 33 años. Fue ultimada a machetazos por su expareja en el batey La Lima, junto con su novio, Aramís Rodríguez Palmero.

▪ Lidianni Luis González, Guayos, Sancti Spiritus. Recibió 15 puñaladas de su exesposo, a quien ya había denunciado a la policía.

Robos, asaltos, violencia:

▪ En Guantánamo fueron detenidas 11 personas vinculadas a tres grupos delictivos responsables de múltiples asaltos violentos en zonas céntricas como la avenida Camilo Cienfuegos, alrededores de la estación ferroviaria y la calle Paseo. Los implicados actuaban principalmente de noche o madrugada, usando armas blancas para intimidar a peatones y arrebatarles teléfonos, bicicletas y ciclomotores.

▪ En Guanabacoa (La Habana), tres hombres irrumpieron en la vivienda de una doctora y su madre, amenazándolas con armas de fuego y llevándose dinero, joyas, una motocicleta y otras pertenencias.

▪ En la intersección de las calles J y 21, en El Vedado (La Habana), una joven fue atacada por un hombre que intentó arrebatarle su moto eléctrica. La rápida intervención de varios vecinos permitió reducir al agresor y entregarlo a la Policía.

▪ El dramaturgo Maikel Chávez denunció haber sido asaltado poniéndole una navaja en cuello en el Malecón de La Habana y a plena luz del día, por dos sujetos que le robaron su salario mensual obligándole a hacer una transferencia bancaria.

Epílogo

Mientras las cifras oficiales escamotean o rebajan el conflicto, la crónica roja del primer semestre de 2026, escarbada por reporteros independientes como Niover Licea (Nio reportando un crimen), Juan Echezábal (La Tijera News), y Yosmany Mayeta, dibuja un país donde, entre la desprotección y la impunidad, la vida vale cada vez menos: 685 denuncias, 175 fallecidos en hechos violentos y cientos de delitos de latrocinio que no distinguen entre ancianos o niños, hombres o mujeres, “macetas” o pobres, cubanos o extranjeros.

De los golpes en una cola para cobrar la pensión, a las puñaladas por una motorina o un celular, la violencia se ha vuelto cotidiana en calles, fincas y hogares de la isla.

Cuba cierra la primera mitad del año sangrando, con una sociedad que ya no solo pasa hambre y necesidades: también vive con miedo.