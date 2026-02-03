La criminalidad en Cuba aumentó en 2025, según informe

Getting your Trinity Audio player ready...

La inseguridad pública en Cuba dejó de ser un fenómeno coyuntural y se consolidó en 2025 como un problema estructural, sostenido y en expansión, según un informe difundido este martes por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), una iniciativa vinculada al laboratorio de ideas Cuba Siglo 21.

El Informe de Inseguridad Pública 2025 documentó 2.833 reportes de delitos entre enero y diciembre, un aumento del 115,11 % respecto a 2024 y del 336,58 % frente a 2023, a partir de la verificación de hechos publicados en redes sociales y en medios estatales e independientes.

El estudio advierte que las cifras constituyen “un subregistro”, debido a la falta de estadísticas oficiales integrales y a la opacidad estatal.

"El crecimiento es sustancial", dijo a Martí Noticias José Manuel González Rubines, investigador principal del OCAC.

"En 2023 carecíamos de un banco de referencia confiable, pero ahora, al llevar varios años de monitoreo, es posible establecer comparaciones. Es evidente que la criminalidad ha ido aumentando de manera constante", indicó.

La criminalidad mostró un crecimiento sostenido a lo largo del año, con 1.514 delitos solo en el segundo semestre, un promedio de más de ocho hechos diarios. Las provincias con más reportes fueron Matanzas (503), Granma (424), La Habana (398) y Santiago de Cuba (323), lo que evidencia —según el estudio— un desplazamiento del mapa delictivo hacia territorios del centro y oriente del país.

Los delitos contra la propiedad concentraron la mayor incidencia. En 2025 se registraron 1.536 robos, un 74,55 % más que en 2024. De ellos, 407 estuvieron vinculados al hurto y sacrificio de ganado, una modalidad asociada a la crisis alimentaria, además de 577 robos contra propiedades privadas y 327 contra bienes estatales.

Rubines señaló que "los delitos reportados no representan la totalidad de los hechos ocurridos, sino aquellos que hemos podido verificar. No puedo dar un porcentaje exacto de cobertura, pero sí puedo afirmar que ni siquiera representan la mayoría de los delitos que ocurrieron en el año".

En materia de violencia, se contabilizaron 184 asaltos y 94 agresiones, ambos con incrementos significativos, mientras que la categoría “Otros” —que incluye vandalismo y portación ilegal de armas— creció de forma acelerada. Los homicidios mostraron un descenso relativo (152 casos), aunque el impacto social se mantuvo alto: 173 muertes violentas, incluidas 48 mujeres víctimas de feminicidio, de acuerdo con el Observatorio de Género Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba.

"Hemos visto cómo la vida en Cuba se ha ido precarizando, y eso explica, de alguna manera, fenómenos como los robos, que siguen siendo la forma de delito más común. La precarización de la vida lleva a que la gente busque distintas maneras de conseguir alimentos, y eso explica también, por ejemplo, la gran cantidad de robos asociados al sacrificio de ganado. Quiero aclarar que no se trata de justificar el delito, sino de entender las causas que lo provocan", dijo.

"Hay un factor estructural menos tangible pero igualmente importante: en un entorno como el cubano, la precariedad se traduce también en violencia institucional y cultural. Un entorno militarizado es, por definición, un entorno violento, y esto hace que la violencia se convierta en un recurso fácil para resolver conflictos. Eso explica, en parte, la existencia de asesinatos, agresiones y robos violentos, ya que se han perdido ciertos recursos y normas civilizatorias; la gente tiene menos herramientas para reaccionar de manera civilizada ante un entorno cada vez más violento y precario", agregó.

Para el investigador "todos estos factores estructurales se han agudizado con el tiempo, y mientras no cambien y no se implementen políticas de prevención eficaces, no parece que la situación vaya a revertirse".