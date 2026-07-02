Alertan sobre alza de feminicidios en Cuba y exigen al régimen que actúe para proteger a las mujeres

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El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) confirmó dos nuevos asesinatos por motivos de género ocurridos en la provincia de Sancti Spíritus, con lo que el observatorio contabiliza 37 feminicidios en Cuba en lo que va de 2026.

La organización alertó que la cifra prácticamente duplica la registrada durante el mismo período del año anterior y responsabilizó al Estado por no garantizar una protección efectiva a las mujeres en riesgo.

Las víctimas fueron identificadas como Zarahelga "Sarita" Pardo López, de 29 años, asesinada presuntamente por su expareja y padre de sus hijos el pasado 29 de junio en el reparto Carlos Roloff, de la ciudad de Sancti Spíritus, y Lidianni Luis González, quien murió el 21 de junio cerca del poblado La Trinchera, también presuntamente a manos de su expareja.

Según la publicación de Alas Tensas, el agresor de Sarita intentó suicidarse tras cometer el crimen y permanece hospitalizado bajo custodia policial. En el caso de Lidianni, la organización denunció que la víctima había presentado una denuncia previa contra su agresor, lo que, a su juicio, evidencia una actuación negligente por parte de las autoridades.

En declaraciones a Martí Noticias, la especialista del Observatorio de Género Alas Tensas, Yanelis Núñez, calificó de alarmante el incremento de estos crímenes.

"Es bastante preocupante porque, si comparamos con el mismo período del año anterior, prácticamente se duplica la cifra. Por eso nuestra exigencia es que el régimen tome partido", afirmó.

Núñez sostuvo que las autoridades cubanas cuentan con los recursos institucionales para prevenir este tipo de violencia, pero no actúan de manera efectiva.

"El régimen tiene control de las instituciones, tiene control de la policía e incluso tiene control de quiénes son los agresores con antecedentes de violencia y tiene que actuar ya", señaló.

La activista explicó que la crisis económica y social que atraviesa Cuba incrementa la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente de aquellas que dependen económicamente de sus agresores o no tienen alternativas de vivienda.

"La crisis humanitaria coloca a las mujeres y a las niñas en un lugar de mayor desprotección. Es importante decir el problema que hay de vivienda, que muchas veces obliga a convivir con los agresores, además de la dependencia económica, el empobrecimiento y la feminización de la pobreza", indicó.

A juicio de Núñez, todos esos factores crean un escenario que favorece la violencia machista y dificulta que muchas víctimas puedan romper el ciclo de los abusos.

"La situación es bastante preocupante y la exigencia desde el observatorio es clara: el régimen tiene que actuar y proteger las vidas de las mujeres cubanas", subrayó.

De acuerdo con Alas Tensas, Sarita deja tres hijos menores de edad y Lidianni, dos. La organización expresó sus condolencias a los familiares de ambas víctimas y solicitó atención psicológica especializada para los cinco niños, considerados víctimas indirectas de la violencia feminicida.

Hasta el 2 de julio, el Observatorio de Género Alas Tensas registra además 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres por motivos de violencia de género. Asimismo, mantiene bajo investigación 10 posibles feminicidios y tres intentos ocurridos en 2026, además de varios casos pendientes correspondientes al año anterior.

La organización reiteró su llamado a denunciar estos crímenes y reclamó acceso al informe de investigación del caso de Anais Tamayo Puente, cuya muerte continúa bajo revisión por parte del observatorio.