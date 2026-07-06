Feminicidio en La Habana: dos niños quedan huérfanos tras el crimen

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El feminicidio de Dayana Borges, una joven madre de 26 años presuntamente asesinada por su pareja el 1 de julio en Centro Habana, vuelve a poner el foco sobre la violencia de género en Cuba.

El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) condenó el crimen y advirtió que el caso reúne varios patrones que la organización ha documentado de forma reiterada, entre ellos antecedentes de violencia extrema del agresor y, presuntamente, el consumo de drogas ilícitas.

En declaraciones a Martí Noticias, la directora del Observatorio, Ileana Álvarez, explicó que la investigación del caso permitió confirmar que el presunto agresor tenía antecedentes de maltrato contra la víctima y contra otras parejas anteriores.

"Verificamos que el agresor tenía antecedentes de maltrato extremo contra Dayana y otras parejas anteriores. La violencia machista escala cuando no existe un freno institucional en estos casos", afirmó.

Según la organización, el hombre se suicidó tras cometer el crimen.

Álvarez señaló además que, de acuerdo con información recopilada por el observatorio a partir de fuentes cercanas a la comunidad, la violencia en este caso habría estado asociada al consumo de drogas ilícitas.

"Estamos revisando casos donde cada vez están más presentes las drogas ilícitas. No son la causa de la violencia machista, porque sus causas son estructurales, pero sí constituyen un agravante en un contexto de impunidad como el que se vive en Cuba", explicó.

La directora de OGAT destacó también el impacto del crimen sobre los dos hijos menores de la pareja, quienes presenciaron la agresión.

"Los dos niños vieron el ataque contra su madre y hoy quedan huérfanos de madre y de padre. Ellos también son víctimas directas de la violencia machista y necesitan atención especializada", señaló.

El Observatorio reconoció además la actuación de los vecinos que auxiliaron a los menores tras la tragedia y expresó sus condolencias a ambas familias.

Álvarez alertó que los feminicidios continúan en aumento en la isla y advirtió que el fenómeno se ha agravado durante los últimos meses.

"Entre mayo y junio de este año los feminicidios aumentaron en más del 100 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Este repunte demuestra que la violencia de género no disminuye; por el contrario, se recrudece en un contexto de crisis económica, ausencia de redes de apoyo y falta de una política pública integral", afirmó.

Hasta este lunes, 6 de julio, el Observatorio de Género Alas Tensas ha documentado 38 feminicidios, 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres por violencia de género. Además, investiga 10 posibles feminicidios y tres intentos correspondientes a 2026, así como 12 posibles feminicidios y cinco intentos reportados en 2025.

La directora del Observatorio reiteró que cada feminicidio representa la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres y pidió al Estado cubano reconocer la magnitud del problema.

"Mientras el Estado continúe sin reconocer la violencia de género como un problema real y no implemente una ley integral contra la violencia machista que permita prevenir estos hechos y proteger a las mujeres, ellas seguirán enfrentando un alto riesgo", concluyó.