OGAT documenta nuevo feminicidio en Cuba y eleva a 40 los casos en 2026

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El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) documentó un nuevo feminicidio en Cuba, ocurrido en el municipio de Cumanayagua, Cienfuegos, que eleva a 40 el número de casos registrados por la organización en lo que va de 2026.

La víctima fue identificada como Yunierkis “Yunita” Gómez Lozano, de 43 años y madre de dos adolescentes, quien murió el 9 de julio tras caer de una azotea durante un forcejeo con su pareja y padre de sus hijos, según informó OGAT. El hombre se suicidó posteriormente.

“Lamentamos un nuevo feminicidio en Cuba con la pérdida de una madre de dos hijos y una situación propia de la violencia de pareja extendida por años”, dijo a Martí Noticias Ileana Álvarez, directora de OGAT, organización con sede en España.

Álvarez explicó que el observatorio verificó el caso mediante fuentes comunitarias y obtuvo información sobre antecedentes de violencia en la relación.

“Esto nos dice que no fue un hecho aislado. Cuando la violencia de pareja se extiende por años y no hay mecanismos de protección, termina escalando hasta convertirse en un feminicidio, desgraciadamente”, afirmó.

La directora de OGAT llamó la atención sobre la situación de los dos hijos adolescentes de la pareja, una muchacha y un varón, quienes quedaron huérfanos de madre y padre.

“Son víctimas de la violencia feminicida directa, indudablemente”, señaló Álvarez, quien transmitió sus condolencias a los menores, a sus familiares, allegados y a la comunidad de Cumanayagua.

La activista advirtió que el deterioro de las condiciones económicas y sociales en Cuba, unido a la falta de mecanismos estatales de protección, aumenta la vulnerabilidad de las mujeres que viven situaciones prolongadas de violencia.

“En el contexto de policrisis que vive Cuba, la violencia de género sigue en aumento. La crisis económica y la ausencia de una política pública integral dejan a las mujeres atrapadas en relaciones violentas por años”, sostuvo.

Álvarez señaló que las dificultades son aún mayores para las mujeres con hijos que carecen de redes de apoyo y de alternativas para abandonar una relación violenta.

“Ser madre de dos adolescentes como Yunita, sin redes de apoyo del Estado, hace mucho más difícil romper el ciclo de violencia”, afirmó.

Según el registro actualizado de OGAT hasta el 12 de julio, la organización contabiliza 40 feminicidios, 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida en Cuba durante 2026.

El observatorio investiga, además, diez posibles feminicidios y tres intentos reportados este año, así como 12 posibles feminicidios y cinco intentos alertados en 2025. La organización también reclama acceso al informe de investigación relacionado con el caso de Anais Tamayo Puente.

Álvarez insistió en la necesidad de establecer mecanismos legales e institucionales para prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas.

“Necesitamos una ley integral contra la violencia de género que garantice presupuesto para prevención, una red transversal de refugios que acojan a las mujeres y sus hijos y el fortalecimiento de redes de apoyo dentro de la comunidad para que ninguna mujer se sienta sola al denunciar”, dijo.

La directora de OGAT responsabilizó al Estado cubano por la falta de políticas integrales para enfrentar la violencia machista y advirtió sobre las consecuencias de mantener la actual situación.

“Mientras el Estado no asuma su responsabilidad, las mujeres cubanas seguirán en alto riesgo”, afirmó Álvarez.

Y concluyó con una advertencia que el observatorio utiliza para llamar la atención sobre la magnitud de la violencia de género en la isla: “Nos están matando”.