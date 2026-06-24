Universitarios impiden foro sobre Maduro y rechazan la participación de su hijo (VIDEO)

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Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, rechazaron el lunes la realización de un foro sobre la vida y obra del exdicatador Nicolás Maduro, en el que estaba prevista la participación de su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra.

"Nicolasito", como también se le conoce, está acusado por el Departamento de Justicia de EEUU por cargos de narcotráfico, narcoterrorismo y delitos de armas de fuego y forma parte del caso United States v. Nicolas Maduro Moros, donde ya están incluidos su padre Nicolás Maduro Moros, su madrastra Cilia Flores y otros funcionarios venezolanos.

La actividad en los predios universitarios fue impedida por integrantes del movimiento estudiantil, quienes se movilizaron en los espacios de la UCV y difundieron un video con un fuerte mensaje contra el chavismo.

"Dicen que vienen a hablar de la vida y obra de Nicolás Maduro. Perfecto, hablemos de su obra", señalaron los jóvenes en el material audiovisual, en el que cuestionaron el deterioro de las universidades públicas, la falta de presupuesto, la migración de profesores y estudiantes, así como la situación de los presos políticos y las protestas registradas durante los últimos años en Venezuela.

Los estudiantes también defendieron la autonomía universitaria y rechazaron que la casa de estudios sea utilizada para actividades que consideran propaganda política.



"La universidad venezolana no es tarima para lavarle la cara al poder", confirmó Simón Belisario, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela.

Quienes participaron en la manifestación, expresaron que el centro de altos estudios no pede ser utilizada como un espacio para exaltar a quienes consideran responsables del deterioro del sistema educativo y de la crisis que ha marcado a toda una generación de venezolanos en el país.

Maduro Guerra está acusado de ser un participante activo de una red de narcotráfico y conspiración internacional vinculada con grupos armados y traficantes que operan en el continente.