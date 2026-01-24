EEUU incluye a "Nicolasito" en la acusación contra Maduro y Cilia Flores

Getting your Trinity Audio player ready...

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York incluyó en una acusación formal ante un gran jurado a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", hijo del ex dictador venezolano Nicolás Maduro Moros, arrestado en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos agregó a "Nicolasito" al caso United States v. Nicolas Maduro Moros, donde ya están incluidos su padre Nicolás Maduro Moros, su madrastra Cilia Flores y otros funcionarios venezolanos.

El documento describe a Maduro Guerra como participante activo de una red de narcotráfico y conspiración internacional vinculada con grupos armados y traficantes que operan en el continente.

Según la acusación, aproximadamente en 2020 Maduro viajó a Medellín, Colombia, donde se reunió con representantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

Durante ese encuentro, los fiscales afirman que se negociaron términos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas desde Colombia hacia Estados Unidos, con un plan que habría tenido vigencia hasta alrededor de 2026. En esta negociación se habría considerado pagar a los grupos irregulares con armas.



El texto legal identifica a Nicolasito junto a su padre y a Cilia Flores, también arrestada por el gobierno de Estados Unidos, como partícipes en la distribución de drogas.

Otra de las acusaciones indica que Maduro Guerra habría realizado múltiples viajes en un avión de la estatal petrolera venezolana PDVSA, en operaciones que, según fiscales estadounidenses, tenían como objetivo mover paquetes de drogas hacia destinos en el exterior.

Tras la captura de su padre, el diputado por el PSUV ha reaparecido públicamente en manifestaciones chavistas en Caracas.