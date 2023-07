Ucrania reporta 5 civiles muertos en ataque ruso; China restringe exportación de drones

La Unión Africana ha dado un ultimátum de 15 días a la junta de Níger para que restablezca el gobierno democráticamente elegido del país, justo cuando los golpistas se reunieron con funcionarios de alto rango para discutir cómo dirigirían el país y mientras Estados Unidos y la Unión Europea amenazaban con imponer sanciones al régimen.



El general de brigada Mohamed Toumba, uno de los militares que derrocaron al presidente Mohamed Bazoum el miércoles, declaró a la televisión estatal que la junta se reunió el viernes con funcionarios y les pidió que continuaran trabajando como de costumbre tras la suspensión de la Constitución.



"El mensaje que se dio fue que no se detuvieran los procesos en curso, que se siguiera adelante", declaró el general de brigada Toumba.



"Todo lo que haya que hacer se hará", afirmó, dando a entender que la intención del régimen dirigido por el general Abdourahmane Tchiani, también conocido como Omar, es permanecer en el poder.



Tras su reunión del viernes, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana manifestó su preocupación por el "alarmante resurgimiento" de golpes de Estado que socavan la democracia y la estabilidad en el continente. Pidió a los soldados que "regresen inmediata e incondicionalmente a sus cuarteles y restablezcan la autoridad constitucional, en un plazo máximo de quince (15) días".



Bazoum, cuyo estado y el de sus oficiales sigue sin conocerse desde el derrocamiento del gobierno, también debe ser liberado inmediata e incondicionalmente, dijo la UA. De no hacerlo, el bloque se vería obligado a tomar "las medidas necesarias, incluidas medidas punitivas contra los autores".



El sábado, en las calles de Niamey, la capital nigeriana, la situación parecía volver a la normalidad, aunque muchos miembros de la comunidad internacional seguían encerrados en hoteles llenos de extranjeros, muchos de los cuales habían recibido instrucciones de no salir.



La población local está a la espera de lo que ocurra, y muchos siguen apoyando a Bazoum, que todavía no ha dimitido. "Estoy con él, hace un buen trabajo. (Pero) ¿Qué podemos hacer?", dijo Mohamed Cisse, un vendedor ambulante. "Este es el momento (del nuevo líder), el tiempo de Bazoum ha terminado", dijo.

La inestabilidad política en Níger pone en entredicho el apoyo económico que brinda Washington a la nación africana, dijo el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken este sábado.

Los acuerdos económicos y de seguridad de Níger con Estados Unidos dependen de la liberación de Bazoum y “la restauración inmediata del orden democrático en Níger”, afirmó.

“Nuestra asociación económica y de seguridad con Níger —que es significativa, cientos de millones de dólares— depende de la continuidad de la gobernanza democrática y el orden constitucional trastornado por las acciones de los últimos días”, dijo Blinken. “De modo que esa ayuda, ese apoyo, está claramente en peligro como resultado de estas acciones, razón demás para que se las revierta inmediatamente”.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LA SEGURIDAD REGIONAL?

En una señal de la importancia de Níger en una región donde también opera la milicia privada rusa Wagner, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken visitó Niamey en marzo y anunció un paquete de ayuda directa por 150 millones de dólares para un país que calificó de “modelo de democracia”.

Una pregunta crucial ahora es si Níger dará un viraje y aceptará a Wagner como socio contra el terrorismo, como lo han hecho sus vecinos Mali y Burkina Faso, que han expulsado a los franceses. Francia trasladó a más de 1.000 efectivos a Níger tras salir de Mali el año pasado.

Níger ha sido una base de operaciones militares internacionales durante años, a medida que los islamistas han ampliado su alcance en el Sahel. Entre los grupos se encuentran Boko Haram en la vecina Nigeria y en Chad, pero la amenaza más inmediata proviene de la actividad creciente del Estado Islámico en el Sahara Mayor y de Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, o JNIM, filial de Al Qaeda, en las fronteras de Níger con Mali y Burkina Faso.

¿QUÉ SUCEDE CON LAS CAMPAÑAS CONTRA EL TERRORISMO?

A principios de 2021, Estados Unidos dijo que había enviado a Níger ayuda militar y sistemas de entrenamiento por valor de 500 millones de dólares desde 2012, uno de los programas de apoyo más grandes para el África subsahariana.

En Níger, Estados Unidos ha lanzado drones desde una base que construyó en el norte remoto como parte de la campaña contra el terrorismo en el vasto Sahel. Se desconoce en lo inmediato qué sucederá con ella y con otras bases de operaciones luego del intento de golpe de Estado. El mando militar estadounidense para África no ha hecho declaraciones.

Una emboscada extremista en 2017 que mató a cuatro soldados estadounidenses hizo que algunos críticos en Washington preguntaran sobre el porqué de la presencia de Estados Unidos en el continente.

¿CUÁNTAS MUERTES PROVOCA EL EXTREMISMO EN LA REGIÓN?

Según los observadores, el Sahel en el África occidental se ha convertido en una de las regiones del mundo donde el extremismo causa la mayor cantidad de muertes. Más de 1.800 ataques extremistas en el primer semestre del año han causado casi 4.600 muertes, dijo un alto funcionario regional al Consejo de Seguridad de la ONU días atrás.

La mayoría de esas muertes ocurrieron en Burkina Faso y Mali, y solo 77 en Níger, dijo Omar Touray, presidente de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS por sus siglas en inglés). Los observadores advierten que la amenaza extremista se está extendiendo hacia Ghana, Costa de Marfil y otros Estados hacia el sur.

El intento de golpe en Níger acrecienta la inseguridad en la región en general. Significa nuevos peligros para uno de los países más pobres del mundo, que enfrenta sequías y el paso de migrantes de la región que tratan de cruzar el Sahara para llegar al norte de África y de allí a Europa.