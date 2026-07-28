Trump despide al senador Graham como un "gigante" (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos se despidió este martes del senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, fallecido el 11 de julio a los 71 años por una disección aórtica, solo horas después de regresar de una visita a Kyiv.

"Fue un estadista respetado, un gigante del Senado de Estados Unidos y un verdadero americano. Era la primera persona en hacerte reír y una de las últimas con las que realmente querías pelear", dijo el presidente Donald Trump en el funeral, en la Catedral Nacional de Washington.

La despedida al legislador republicano incluyó la asistencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, miembros del gabinete, jueces de la Corte Suprema y destacados líderes conservadores.

"Fue un hombre que le dio a América una medida de su buen y poderoso corazón hasta que ese mismo corazón se apagó. Aunque la vida de Lindsey se cortó mientras aún estaba lleno de vitalidad y vigor, no cabe duda de que vivió absolutamente al máximo. Murió haciendo el trabajo para el que nació. Era verdaderamente un gran político, sirviendo al país que amaba tan profundamente", mencionó Trump.

Graham, veterano de la Fuerza Aérea y senador durante más de dos décadas, se había convertido en uno de los aliados más leales de Trump. El presidente lo describió como un halcón amante de la guerra.

"Nunca vio una guerra que no le gustara. Sentía en sus huesos que nuestro destino es ganar y que su trabajo era hacer todo lo posible para que nuestros enemigos perdieran", afirmó Trump.

Su estado Carolina del Sur le rendirá el último adiós con un servicio público y un sobrevuelo de F-16, y la Base Charleston será rebautizada con su nombre.

Cuba estaba entre sus prioridades

El experimentado senador tuvo una postura firme al denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba y en el segundo mandato de Trump abogó abiertamente por una intervención que pusiera fin al régimen de La Habana.

“Sólo espere lo de Cuba. Cuba es una dictadura comunista que ha asesinado a sacerdotes y monjas. Han abusado de su propio pueblo. Sus días están contados”, dijo en enero, horas después del arresto y extracción del dictador venezolano, Nicolás Maduro, al sugerir que en la isla pudiera darse una operación similar a la del 3 de enero en Caracas.

En marzo, Graham dijo en una entrevista con Fox News que "Cuba es la siguiente" y que la dictadura comunista de la isla tenía los días contados.

Durante su intervención en el programa "Sunday Morning Futures", el representante mostró una gorra con el mensaje "Free Cuba, Patria y Vida" y llamó a la audiencia a prestar atención a la situación en la isla.

"Estoy en Miami ¿Ves esta gorra? ¡Cuba libre! ¡Manténganse atentos! La liberación de Cuba está cerca... Estamos marchando por el mundo, eliminando a los malos. Trump es el mejor Comandante en Jefe de todos los tiempos. Irán está cayendo y Cuba es la siguiente", dijo.