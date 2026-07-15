Congresista Díaz-Balart presenta proyecto de presupuesto para 2027

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El congresista federal republicano de Florida Mario Díaz-Balart dirigió este miércoles el debate en el pleno de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre el proyecto de ley H.R. 8595, la Ley de Asignaciones para la Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y Programas Relacionados para el año fiscal 2027.

En su papel de presidente del subcomité, Díaz-Balart inició su discurso con un homenaje al senador Lindsay Graham, republicano de Carolina del Sur, fallecido el pasado sábado 11 de julio.

Al presentar la legislación, el congresista de Florida aseguró que esta se centra en la agenda “Estados Unidos Primero”, enfocada en salvaguardar la seguridad nacional, pero con disciplina fiscal en el manejo de los fondos de los contribuyentes.

“Voy a ser directo: esta ley ayudará a los amigos y aliados de Estados Unidos, pero no le gustará a nuestros adversarios y enemigos”, dijo Díaz-Balart, quien destacó el equilibrio entre mantener la seguridad nacional y la reducción de gastos, con recortes de 12 mil millones de dólares desde 2023.

“Para el año fiscal 2027 se prevé la reducción de otros dos mil 700 millones, aunque el financiamiento de nuestras prioridades en seguridad nacional se mantendrá o incluso se incrementará por encima del nivel actual”, explicó el legislador.

Díaz-Balart aseguró que se afianzará la alianza con países del hemisferio occidental como Argentina, Paraguay y Costa Rica, así como continuará en apoyo a los procesos de liberación y democratización en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Díaz-Balart detalló que el proyecto de ley incluye mil 800 millones de dólares de ayuda para los aliados en la región Indo-Pacífica, incluidos 500 millones para asistencia militar a Taiwán, así como 3,300 millones en soporte de seguridad para Israel.

También se incrementan los fondos para la lucha contra el tráfico de fentanilo, la droga sintética “que ha devastado comunidades en Estados Unidos y afectado a miles de familias americanas”, expresó.

Díaz-Balart enfatizó en la obligación de tener un control absoluto sobre el destino de cada dólar de los contribuyentes estadounidenses y destacó la prohibición a que cualquier dinero vaya a parar a las arcas del Partido Comunista de China u otros aliados del régimen de Beijing.