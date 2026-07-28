Zelenskyy: "Agradezco a EEUU su firme apoyo"

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El presidente Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se reunieron el martes antes del funeral del senador Lindsey Graham, cuyo último acto como funcionario público fue visitar Kyiv.

"Una buena reunión con el presidente Trump en el Despacho Oval. Gracias por todo lo que hacemos juntos para proteger las vidas de los ucranianos y promover la paz. Ante todo, expresé al presidente Trump nuestras condolencias por el fallecimiento de Lindsey Graham. Fue un verdadero amigo de Ucrania", dijo Zelenskyy en una publicación en redes sociales, tras el encuentro.

"El presidente y yo hablamos sobre las licencias para la producción de interceptores Patriot y otras ideas que podrían ser de ayuda. También conversamos sobre diplomacia; es importante revitalizar el proceso diplomático. Nuestros equipos coordinarán los detalles de futuras comunicaciones. Agradezco a Estados Unidos su firme apoyo", agregó el ucraniano.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó de "positivas y productivas" tanto la reunión con Zelenskyy como el encuentro posterior —por separado— con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Antes de la reunión, Zelenskyy también advirtió que Rusia ha estado ayudando a Irán mientras continúa la guerra, obteniendo imágenes satelitales de bases estadounidenses en la región del Golfo que posteriormente aparecen en manos de Irán.