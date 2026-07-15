Trump defiende su estrategia contra Irán: “Les di una oportunidad y decidieron disparar primero”

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El presidente Donald Trump afirmó este martes que no se arrepiente de haber levantado temporalmente el bloqueo naval a Irán y luego responder con fuerza militar tras el ataque iraní, durante una aparición conjunta con el primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani.

“No estoy arrepentido porque les di una oportunidad. Les quería dar la oportunidad de llegar a un acuerdo… y decidieron disparar primero. Ese fue un grave error, porque les hemos estado dando una paliza”, agregó.

Estas declaraciones llegan en medio de una escalada de tensión en el Golfo Pérsico. El mes pasado, la administración Trump había suavizado temporalmente las sanciones y el bloqueo naval a Irán como gesto para facilitar negociaciones. Sin embargo, tras ataques reportados contra buques comerciales en el Estrecho de Ormuz, Washington reimpuso medidas más duras y respondió militarmente.

Trump también rindió homenaje al fallecido senador republicano Lindsey Graham, uno de los mayores defensores de una línea dura contra Irán, y confirmó que impulsará un nuevo paquete de sanciones en su memoria.

“Esto es en honor a Lindsey. Esto era suyo… y hay grandes posibilidades de que se concrete. Pero quieren agregar a la lista a Irán y a Hezbolá”, aseveró. Graham, quien falleció recientemente, había impulsado durante años las sanciones contra Teherán y sus aliados.

Trump adelantó que este jueves ofrecerá una conferencia de prensa de alto perfil:“Es una noticia realmente importante, y nuestro país tiene que ponerse las pilas… porque sin elecciones libres y justas, no hay país. También hablaremos de otras cosas, pero será un anuncio de gran trascendencia”, dijo.

Según fuentes de la Casa Blanca, el presidente se referirá a reformas en el sistema de votación y a mayores restricciones a la financiación extranjera en campañas políticas, en un intento por fortalecer la “integridad electoral” de cara a los próximos comicios.