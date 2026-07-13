Los ataques contra la República Islámica entraron en su tercera noche consecutiva

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este lunes que las fuerzas estadounidenses lanzaron una nueva ronda de ataques contra la República Islámica de Irán por tercera noche consecutiva.

"Estos ataques continuarán infligiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y mermando su capacidad para atacar a civiles inocentes y buques mercantes en el estrecho de Ormuz", recoge el comunicado.

El presidente Donald Trump dijo hoy en una entrevista con el presentador Hugh Hewitt, que Estados Unidos continuará intensificando la ofensiva militar contra Irán.

“Esta noche les vamos a dar una paliza y mañana les vamos a dar otra, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto”, afirmó el mandatario.

Trump sostuvo que su percepción sobre los dirigentes iraníes cambió. “Ahora conozco mejor a los funcionarios del régimen iraní. Mucho mejor”, dijo. “Cuando los conocí, me di cuenta de que eran personas completamente locas”.

Durante la entrevista, el mandatario afirmó además que "cuando uno trata con gente corrupta y deshonesta, los memorandos de entendimiento no significan mucho”.