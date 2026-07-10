Trump accedió a reiniciar conversaciones con Irán pero dijo que "el alto el fuego ha terminado"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su administración accedió a reanudar las conversaciones con Irán, aunque dejó claro que considera concluido el alto el fuego.

“La República Islámica de Irán nos ha pedido continuar con las ‘conversaciones’. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado”, escribió Trump en su red Truth Social.

Trump ya había dado por finalizado el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, incluidas las disposiciones de cese de hostilidades, después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacara tres buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Trump ha advertido que cualquier nueva agresión iraní recibirá una respuesta militar más contundente por parte de Estados Unidos.

El Comando Central de Estados Unidos difundió este viernes imágenes de un helicóptero CH-54 Super Stallion del Cuerpo de Marines realizando una operación de abastecimiento sobre el mar Arábigo.