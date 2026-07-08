Por orden directa de Trump el CENTCOM lanza nuevos ataques contra Irán

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este miércoles que, por orden directa del Comandante en Jefe, las fuerzas estadounidenses han iniciado una nueva ronda de ataques contra Irán.

El objetivo es degradar aún más la capacidad iraní para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

“Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. han comenzado a realizar ataques adicionales contra Irán”, señaló CENTCOM en un comunicado oficial.

“Estados Unidos está responsabilizando a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional vital”.

Este anuncio se produce solo un día después de los intensos bombardeos del 7 de julio, en los que EE.UU. alcanzó más de 80 objetivos en territorio iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró hoy en Turquía que el memorando de entendimiento con Teherán para poner fin a la guerra había llegado a su fin.

A una pregunta de la prensa antes de arrancar la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump respondió: "En mi opinión, creo que se ha terminado. No quiero tratar con ellos (...) Son escoria. Son gente enferma. Están liderados por gente enferma".

El mandatario estadounidense señaló que, en caso de llegar a un acuerdo con Irán, no está seguro de que vaya a durar, "porque me han parecido gente muy deshonesta".

Los ataques de Estados Unidos del martes destruyeron sistemas de defensa aérea, redes de mando y control, radares costeros, instalaciones de misiles antibuque y más de 60 embarcaciones pequeñas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) operando en y cerca del estrecho.

Los bombardeos respondieron directamente a los ataques iraníes contra tres buques comerciales, en lo que EEUU calificó de “una violación clara y peligrosa del alto al fuego” que pone en riesgo el comercio internacional.

Según el comunicado, las operaciones buscan “degradar la capacidad de Irán para continuar atacando el comercio internacional que fluye por este corredor vital”.

Las fuerzas estadounidenses permanecen en alerta máxima y preparadas para responder si Irán no respeta los acuerdos.