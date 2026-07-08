Trump da por terminado acuerdo provisional con Irán: "No quiero tratar con ellos"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el miércoles en Turquía que el memorando de entendimiento con Teherán para poner fin a la guerra ha llegado a su fin.

A una pregunta de la prensa antes de arrancar la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump respondió: "En mi opinión, creo que se ha terminado. No quiero tratar con ellos (...) Son escoria. Son gente enferma. Están liderados por gente enferma".

El mandatario estadounidense señaló que, en caso de llegar a un acuerdo con Irán, no está seguro de que vaya a durar, "porque me han parecido gente muy deshonesta".

"Por lo que a mí respecta, tratar con ellos es una pérdida de tiempo", dijo, aunque aclaró que las negociaciones continuarán."Dejaré que nuestros maravillosos negociadores sigan hablando si quieren, pero yo no lo veo. No me gusta esta gente, lo saben".



Las declaraciones llegaron horas después de que Estados Unidos lanzara ataques "muy poderosos" contra Irán el martes, 7 de julio.

"Atacamos anoche, de forma muy poderosa, a la gente muy peligrosa de Irán… Hay algo mal en ellos. Decimos ‘vayan a hacer sus cosas de funeral’ y, en lugar de eso, ayer empezaron a disparar cohetes contra barcos. Así que los golpeamos muy duro anoche", dijo Trump.

Trump adelantó que probablemente habrá nuevos ataques: "Los golpeamos muy duro anoche —muy, muy duro— y probablemente los golpearemos duro otra vez esta noche".

El presidente de EEUU justificó la acción militar señalando que Irán ha sido "el matón del Medio Oriente durante 47 años" y reiteró una línea roja innegociable: "No pueden tener un arma nuclear".



Trump fue aún más directo sobre la posibilidad de un acuerdo: "No sé si vamos a tener un acuerdo… Mienten y engañan… Han actuado mal durante 47 años. Han matado a nuestros soldados, han matado a nuestra gente… Tenemos una cuenta pendiente", afirmó.

El alto el fuego, mediado anteriormente y extendido indefinidamente en abril, se había mantenido de forma frágil, con violaciones repetidas por ambas partes.

“No quiero tener nada que ver con España”

Trump también aprovechó la cumbre de la OTAN en Ankara para criticar duramente a algunos aliados. Sobre España, afirmó sin rodeos que “es una causa perdida” y que Estados Unidos ya no quiere hacer negocios comerciales con ella, describiéndola como “un terrible socio en la OTAN” porque “no participan, no pagan”, y concluyó tajante: “No quiero tener nada que ver con España”.

En cuanto a Groenlandia, reiteró su interés estratégico en la isla y recordó que Dinamarca “no pudo defenderla” durante la Segunda Guerra Mundial, sugiriendo que Estados Unidos nunca debería haberla devuelto y que la necesita para la protección no solo de su territorio, sino del mundo entero.

Respecto a Ucrania, Trump se reunió con el presidente Volodymyr Zelenskyy y señaló que tanto el mandatario ucraniano como Putin “quieren un acuerdo”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, complementó estas palabras al indicar que los rusos están teniendo más dificultades para defender su espacio aéreo, lo que podría abrir espacio para negociaciones y, eventualmente, poner fin al conflicto.

En una foto emblemática de la cumbre, Trump aparece junto a Zelenskyy y otros líderes de la OTAN, proyectando unidad en medio de las tensiones globales.