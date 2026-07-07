Trump retira las sanciones a Turquía en visita oficial al país euroasiático

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Durante una reunión bilateral celebrada este martes en el Complejo Presidencial de Ankara, el presidente de EEUU, Donald Trump, mantuvo un encuentro con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en el que anunció el levantamiento de sanciones contra el país euroasiático.

"Vamos a levantar las sanciones... Es hora de hacerlo. ¿De acuerdo? No queremos sancionar a amigos. Es muy simple", declaró Trump, al tiempo que se mostró abierto a considerar la venta de aviones de combate F-35 al gobierno de Erdogan.

Respecto a la posible entrega de los avanzados cazas F-35, Trump señaló que se trata de “una decisión que vamos a tomar”.

Añadió que Turquía “ha sido, en muchos sentidos, mucho más leal que otros países que creemos que serían leales”, por lo que “es algo que ciertamente consideraríamos”.

Trump elogió públicamente la decisión de Turquía de mantenerse al margen del reciente conflicto entre Israel e Irán, a pesar de sus tensas relaciones con el Estado judío.

“Podrían haberse metido en la pelea. Son una nación militar muy poderosa. No lo hicieron”, afirmó.

“Tal vez no lo hicieron por mí, pero podrían haberse metido en la pelea del otro lado. Son una nación que ha sido muy, muy buena”, aseveró.

El presidente estadounidense también aprovechó la ocasión para reiterar sus críticas históricas a la OTAN. Señaló que Estados Unidos ha invertido “miles de millones de dólares” en la alianza para proteger a Europa y otros países, pero que muchos aliados no correspondieron cuando se les pidió ayuda.

“Mencioné que Italia nos rechazó, Alemania nos rechazó y Francia nos rechazó. Y está bien, pero ¿por qué estamos gastando cientos de miles de millones de dólares si no están ahí para nosotros?”, cuestionó.

Trump, optimista con diálogo entre Rusia y Ucrania

El presidente Trump también informó sobre sus conversaciones recientes con el presidente ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

“Tuve una muy buena charla con el presidente Putin… También hablé con el presidente Zelenskyy justo después. Creo que ambos quieren llegar a un acuerdo… Creo que algo va a salir de esto”, aseguró.

Toyota se muda a Texas

En el plano económico, Trump destacó como ejemplo del efecto de sus aranceles el anuncio de que Toyota trasladará la producción de sus camionetas Tacoma de México a Texas, construyendo una de las mayores plantas automotrices del país.

“Eso es lo que hacen los aranceles cuando se usan correctamente”, sentenció.

La Casa Blanca proyecta el encuentro con la delegación turca como un paso estratégico para consolidar la cooperación bilateral con un miembro vital de la OTAN y un actor determinante en la estabilidad de Oriente Medio.