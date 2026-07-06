Ataques cruzados entre Rusia y Ucrania dejan muertos en Kyiv y daños en refinería de Omsk

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Misiles y drones rusos atacaron Kyiv durante la madrugada del lunes, causando la muerte de al menos nueve personas y dejando importantes daños en edificios residenciales y otras infraestructuras de la capital ucraniana, según informaron las autoridades locales.

Equipos de rescate trabajaban en la evacuación de residentes atrapados o afectados por los daños en varios bloques de viviendas alcanzados durante el ataque nocturno, informó el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, a través de Telegram.

El ataque se produce apenas días después del bombardeo más letal sufrido este año por la ciudad, subrayó en un reporte sobre los sucesos la agencia británica Reuters.

El bombardeo ocurre además en la antesala de una cumbre de la OTAN prevista para esta semana en Turquía, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en un esfuerzo por impulsar las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra iniciada por la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Mientras tanto, Ucrania lanzó un ataque con drones contra la refinería de Omsk, considerada la mayor de Rusia y ubicada en Siberia, a unos 2.700 kilómetros del territorio controlado por Kyiv. Según Reuters, se trataría de una de las operaciones de mayor alcance realizadas por Ucrania desde el comienzo de la guerra.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó en un comunicado que el ataque provocó un incendio en las instalaciones de la refinería, situada cerca de la frontera rusa con Kazajistán.

Por su parte, el gobernador de la región de Omsk, Vitaly Khotsenko, confirmó en Telegram que varios drones ucranianos alcanzaron el "centro industrial del norte de Omsk", donde se encuentra la refinería. Sin precisar objetivos concretos, indicó que las autoridades estaban evaluando el alcance de los daños y que los servicios de emergencia trabajaban para atender las consecuencias del ataque.