UE inicia negociaciones para adhesión de Ucrania; Putin rehúsa diálogo con Zelenskyy

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La Unión Europea abrió este lunes el primer grupo de capítulos de negociación para la adhesión de Ucrania y Moldavia, en un nuevo paso hacia la eventual incorporación al bloque de ambas naciones.

Francia, Alemania, España y varios países bálticos respaldaron acelerar el proceso y consideraron que la decisión envía un claro mensaje de apoyo político a Kyiv y Chisináu, aunque insistieron en que ambos países deben continuar con las reformas exigidas.

Hungría, por su parte, mantuvo sus reservas y condicionó el avance de Ucrania al respeto de los derechos de la minoría húngara.

Pese a las diferencias sobre el ritmo de la ampliación, los ministros coincidieron en que la adhesión de Ucrania y Moldavia dependerá del cumplimiento de los criterios establecidos por la Unión Europea.

Zelenskyy pide reunión con Putin tras bombardeo a Kyiv

Mientras, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo el lunes que había propuesto reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin en la cumbre del G7 que se celebra esta semana en Francia, en las conversaciones para negociar el fin de la guerra, pero que Putin no estaba dispuesto a asistir.



Desde la histórica Catedral de Kyiv, con casi 1,000 años de antigüedad, famosa por sus frescos históricos y objetos de plata, dañada severamente el domingo en un ataque de Rusia, Zelenskyy afirmó que Estados Unidos había aceptado invitar a Putin a la reunión, que comienza más tarde este lunes en Évian-les-Bains.

"Transmitimos el mensaje de que estamos dispuestos a reunirnos con Putin durante el G7, porque Trump estará allí y Macron también, es decir, los europeos más Estados Unidos. Creo que es una buena, muy buena oportunidad para reunirnos todos juntos", dijo el presidente ucraniano a la prensa.

El ataque ruso incendió el techo de la Catedral de la Dormición, el templo principal del complejo monástico de Kyiv Pechersk Lavra, símbolo de la historia espiritual y cultural de Ucrania.