Trump promete en el G7 intensificar sanciones a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania

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El presidente de EEUU, Donald Trump aseguró este martes que hará "todo lo posible" para poner fin a la guerra en Ucrania, en su intervención en la cumbre del Grupo de los Siete (G7) que se celebra en Evian, Francia, donde los líderes acordaron intensificar la presión sobre Rusia mediante nuevas sanciones dirigidas al sector energético.

Trump afirmó que pronto será posible endurecer las medidas contra Moscú, al señalar que el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz se ha reanudado tras un acuerdo alcanzado con Irán, lo que, según dijo, abre margen para restringir aún más los ingresos energéticos rusos.

En la reunión también participó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien presentó a los mandatarios imágenes del reciente ataque ruso contra la histórica Catedral de la Dormición, en Kyiv, y agradeció el respaldo de los países aliados.

Zelenskyy advirtió que Rusia continúa atacando infraestructura civil en territorio ucraniano y reiteró la necesidad de aumentar la presión internacional sobre el Kremlin para frenar la ofensiva.

El mandatario ucraniano instó a los líderes del G7 a adoptar sanciones más severas, especialmente en los sectores energético y financiero, y a mantener el apoyo militar a Kyiv. "Necesitamos una presión sostenida y coordinada para obligar a Rusia a detener esta guerra", expresó, al tiempo que subrayó la importancia de reforzar las defensas de Ucrania ante los ataques aéreos.

En paralelo, Reino Unido y Canadá anunciaron nuevas sanciones contra la denominada "flota fantasma", una red de buques utilizada por Rusia para evadir las restricciones occidentales sobre sus exportaciones de petróleo.

Los líderes del G7 reiteraron su compromiso de respaldar a Ucrania y de continuar adoptando medidas que limiten la capacidad de Rusia para financiar la guerra.