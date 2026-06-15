Trump celebra acuerdo con Irán durante su reunión con Macron en la cumbre del G7

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este lunes a la cumbre del Grupo de los Siete (G7) donde se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En el encuentro Trump afirmó que el reciente acuerdo con Irán "traerá mucho éxito al mundo”.

"Van a suceder muchas cosas buenas en Oriente Medio”, dijo el presidente y sostuvo que la caída de los precios del petróleo y el alza de los mercados financieros reflejan el impacto positivo del entendimiento.

El presidente aseguró además que el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo y gas, ya comenzó a reabrirse.

“El estrecho ya está parcialmente abierto. Básicamente, los barcos están empezando a salir. El viernes estará completamente abierto”, afirmó.

Macron felicitó a Trump por haber encontrado la manera de llegar a un acuerdo. “Es un asunto muy importante para la paz del mundo entero”, comentó.

Trump llegó a la cumbre, celebrada en la localidad de Evian, en medio de crecientes tensiones con algunos aliados por los aranceles anunciados contra Francia. No obstante, el presidente estadounidense elogió su relación con Macron. “Emmanuel ha sido un amigo muy especial para mí. Hemos tenido una relación fantástica”, dijo.

Tras destacar el acuerdo con Teherán, Trump señaló que su administración concentrará ahora sus esfuerzos diplomáticos en la guerra entre Rusia y Ucrania. “Ayer tuvimos una conversación muy buena con el presidente Zelenskyy y el presidente Putin, y veo que, tal vez, podamos hacer algo al respecto. De verdad creo que ambos están abiertos a ello”, declaró.

“Ahora que esto ha terminado, nos vamos a centrar en eso, a ver si podemos lograrlo”, añadió en referencia a las gestiones para alcanzar una solución negociada entre Moscú y Kiev.

Trump tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, durante la cumbre que se extenderá hasta el 17 de junio y en la que los líderes del G7 abordarán también asuntos relacionados con los desequilibrios económicos globales, el suministro de minerales críticos y el desarrollo de la inteligencia artificial.