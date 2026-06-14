Trump anuncia acuerdo con Irán y ordena reapertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que su gobierno alcanzó un acuerdo con la República Islámica de Irán que, según afirmó, pone fin al conflicto reciente en Oriente Medio y permitirá la reapertura inmediata del estratégico estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario declaró concluido el pacto y autorizó una serie de medidas clave para restablecer el tránsito marítimo en la zona.



“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicidades a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!”, escribió Trump.

El anuncio implica el fin del bloqueo naval estadounidense en la región y el restablecimiento de la navegación internacional por uno de los puntos más críticos del comercio energético mundial.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y por sus aguas transita una porción significativa del petróleo global, por lo que su cierre había generado fuertes tensiones en los mercados.

(Noticia en desarrollo)