Trump critica ataque israelí en Beirut y advierte riesgo para acuerdo de paz con Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que un reciente ataque israelí en Beirut no debió ocurrir y advirtió que podría poner en riesgo un inminente acuerdo de paz entre Washington y Teherán, en medio de las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump dijo que Israel tiene derecho a defenderse, pero consideró que la acción militar en la capital libanesa respondió a una agresión "muy pequeña y sin consecuencias", y que no debería interferir con el proceso diplomático en curso.

El presidente de EEUU aseguró que las partes están "muy cerca" de alcanzar un pacto que traería estabilidad a la región, incluyendo a Líbano, y llamó a todos los actores a detener los ataques.

"El ataque de esta mañana en Beirut no debería haber ocurrido, particularmente en un día especial en el que estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán", escribió Trump. También instó a Israel, y a grupos apoyados por Irán como Hezbollah, a evitar nuevas acciones militares. "Esto podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa, no lo echemos a perder", agregó.

Washington y Teherán negocian un acuerdo para poner fin a más de tres meses de enfrentamientos que han sacudido la región y afectado rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz. Trump ha insistido en los últimos días en que el pacto está próximo a concretarse e, incluso, señaló que podría firmarse este domingo, 14 de julio, con el objetivo de abrir el tránsito marítimo y limitar el programa nuclear iraní.

Este domingo, Israel confirmó un bombardeo contra infraestructura de Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut, en respuesta al lanzamiento de proyectiles hacia territorio israelí. Irán ha advertido que este tipo de acciones puede poner en riesgo el acuerdo, al insistir en que cualquier entendimiento debe incluir el cese de las hostilidades en Líbano.