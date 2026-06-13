Trump pone fecha al acuerdo de paz con Irán: 14 de junio

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El presidente Donald Trump volvió a manifestar hoy su optimismo sobre las negociaciones con Irán, afirmando que el memorando de entendimiento (MOU) para poner fin al conflicto se firmará mañana, domingo 14 de junio.

En una publicación en Truth Social, Trump escribió: "Está previsto que el acuerdo se firme mañana y, justo después de su firma, el estrecho de Ormuz quedará abierto para todos".

"El acuerdo de Barack Hussein Obama con Irán, el JCPOA, era un camino fácil, hermoso y fluido hacia un arma nuclear; un arma que Irán habría tenido hace seis años y que habría utilizado mucho antes de ahora. Mi acuerdo con Irán es exactamente lo opuesto: ¡un muro que impide tener armas nucleares! De hecho, ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ya sea mediante compra, desarrollo o cualquier otra forma de adquisición", apuntó.

"Nuestra relación con Irán es muy distinta —y mejor— que la que tuvieron las administraciones anteriores. A diferencia de los pagos de cientos de miles de millones de dólares que Obama les hizo —incluidos 1700 millones de dólares en efectivo contante y sonante—, aquí no habrá intercambio de dinero. En el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y extraeremos el material nuclear —enterrado a gran profundidad bajo imponentes montañas de granito, gracias a nuestros magníficos bombarderos B-2 y a sus brillantes pilotos— para luego diluirlo y destruirlo, ya sea en Irán o en Estados Unidos", agregó el presidente.

"Esperamos trabajar con Irán, y con todo Oriente Medio, durante mucho tiempo en el futuro. Ojalá todo este proceso se desarrolle de manera rápida, sencilla y fluida. Si no es así, contamos con la alternativa definitiva; ¡una que esperamos no tener que utilizar nunca más!", sentenció.

En días anteriores, había criticado duramente a Irán por filtrar supuestos términos del acuerdo a la prensa, calificándolos de falsos y “sin relación con la verdad”. Dijo que Irán actuaba de forma “deshonrosa” y sin “buena fe”.

En tanto, el Ministerio de Exteriores iraní indicó hoy que aún no hay una decisión final y que revisan el texto, descartando una firma inmediata para mañana. Sin embargo, mediadores paquistaníes confirman que el texto final está prácticamente listo.