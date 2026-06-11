Trump cancela los ataques programados contra Irán tras avances en negociaciones

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la cancelación de los ataques aéreos y bombardeos previstos contra Irán para esta misma noche.

La decisión responde, según explicó, a que las negociaciones con la República Islámica de Irán han logrado el respaldo del máximo liderazgo iraní.

“Basado en el hecho de que las discusiones con la República Islámica de Irán han sido llevadas al nivel más alto del liderazgo iraní y aprobadas, he cancelado, como Presidente de los Estados Unidos de América, los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", escribio en su cuenta de Truth Social.

"Las discusiones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas, incluyendo Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania, Egipto y otros. El Bloqueo Naval permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que esta transacción se finalice. El tiempo y el lugar de la firma se anunciarán próximamente”, indicó.

Horas antes del anuncio, Trump había amenazado con golpear “muy duro” a Irán y había mencionado la posibilidad de asumir el control de su industria petrolera, incluida la isla de Kharg.

“Estados Unidos atacará a Irán (cuya Armada, Fuerza Aérea, radares, defensas antiaéreas y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, ¡han DESAPARECIDO!) con MUCHA DUREZA ESTA NOCHE. En algún momento de un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como hemos hecho con Venezuela, lo cual está funcionando de manera brillante tanto para Venezuela como para los Estados Unidos de América”, había asegurado.

En entrevista a Fox News, Trump aseguró más temprano que las defensas de Irán (armada, fuerza aérea, radares y defensa antiaérea) ya han sido destruidas, junto con gran parte de su capacidad ofensiva.

“No tienen defensa. No pueden hacer nada al respecto. Lo único que tienen son las noticias falsas… Están en sumisión. Simplemente aún no lo saben”, aseguró.