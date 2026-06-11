Trump dice que golpeará muy fuerte a Irán y que EEUU tomará la isla de Kharg

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump advirtió este jueves que Estados Unidos golpeará a Irán “muy duro esta noche” y que, en un futuro cercano, tomará el control total de la isla de Kharg y otras infraestructuras petroleras iraníes para asumir el control de sus mercados de petróleo y gas.

“Estados Unidos atacará a Irán (cuya Armada, Fuerza Aérea, radares, defensas antiaéreas y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, ¡han DESAPARECIDO!) con MUCHA DUREZA ESTA NOCHE. En algún momento de un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como hemos hecho con Venezuela, lo cual está funcionando de manera brillante tanto para Venezuela como para los Estados Unidos de América”, escribió en Truth Social.

En entrevista a Fox News, Trump enfatizó que las defensas de Irán (armada, fuerza aérea, radares y defensa antiaérea) ya han sido destruidas, junto con gran parte de su capacidad ofensiva.

“Irán está acabado, pero los medios lo presentan como si estuviera ganando”.

Además, afirmó que Irán ya no tiene defensa y que está “en sumisión”, aunque los medios tradicionales siguen presentando una narrativa contraria.

“No tienen defensa. No pueden hacer nada al respecto. Lo único que tienen son las noticias falsas… Están en sumisión. Simplemente aún no lo saben”.

El presidente estadounidense criticó duramente la cobertura mediática: “No importa lo que haga, la prensa dirá: ‘Fue una gran victoria para Irán’. Estas personas están locas. Es Trump Derangement Syndrome.”

Incluso en el escenario de una rendición total iraní, Trump aseguró que los medios lo girarían a favor de Teherán: “Podrían agitar la bandera blanca de rendición… y las noticias falsas dirían que fue una gran victoria para Irán”.

Trump también recordó las acciones pasadas de Irán contra tropas estadounidenses y justificó la ofensiva actual. “Estamos deteniendo a una nación muy malvada, que ha matado a miles de nuestros ciudadanos… lo que han hecho con las bombas en las carreteras”, aseveró.

Respecto a un posible acuerdo, el presidente de EEUU señaló que preferiría cerrarlo “ahora” (incluso antes de lo previsto hace unas semanas), aunque dejó claro que su opción preferida es una acción más contundente, comparándola con el modelo aplicado en Venezuela.