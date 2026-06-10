EEUU intensifica ataques contra objetivos estratégicos en Irán

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió el miércoles que las fuerzas estadounidenses intensificarían sus operaciones militares contra Irán y aseguró que cumplirán las órdenes del presidente Donald Trump de atacar objetivos estratégicos de la República Islámica.

Tras reunirse con comandantes en la sede del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en Florida, Hegseth afirmó que Teherán tuvo la oportunidad de alcanzar un acuerdo, pero no la aprovechó.

“Los atacaremos con contundencia, en nuestros propios términos, en los objetivos que mejoren el entorno en el que podemos operar y que socaven las capacidades que Irán quiere tener”, declaró.

Las declaraciones se producen después de que Trump asegurara que EEUU volvería a golpear a Irán si no se alcanzaba un acuerdo de paz, en medio de una escalada de tensiones tras uno de los episodios de hostilidades más significativos registrados en las últimas semanas.

El funcionario añadió que Washington está dispuesto a utilizar la fuerza como instrumento de negociación. “Si tenemos que negociar con bombas, negociaremos con bombas, y somos muy buenos en ello”, afirmó.

En un comunicado, el Comando Central confirmó que las fuerzas estadounidenses iniciaron a las 5:15 p.m. hora del Este “ataques adicionales de autodefensa” contra múltiples objetivos en Irán, en respuesta a lo que describió como una “agresión continua e injustificada” por parte de Teherán.

La Embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses en Irak, ante la posibilidad de cierres del espacio aéreo y restricciones a los viajes con poca antelación.

“No viajen a Irak por ningún motivo. Si se encuentran allí, abandonen el país de inmediato”, indicó la representación diplomática.