CENTCOM lanza ataques de autodefensa contra Irán

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Fuerzas estadounidenses iniciaron hoy ataques de autodefensa contra objetivos iraníes en respuesta al derribo de un helicóptero de ataque AH-64 Apache del Ejército de Estados Unidos ocurrido el lunes 8 de junio cerca del Estrecho de Ormuz.

“Fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán a las 5:00 p.m. ET de hoy, por orden del Comandante en Jefe, en respuesta al derribo de ayer de un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU. La misión es una respuesta proporcional a la agresión injustificada iraní”, indicó esa fuerza militar en referencia a las órdenes del presidente Donald Trump.

Este martes el mandatario advirtió que Estados Unidos respondería luego de que Irán derribara un helicóptero Apache que patrullaba sobre el estrecho de Ormuz.

"Nuestro gran ejército acaba de informarme de que, anoche, los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache —altamente sofisticados— mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz", informó el presidente.

Los dos pilotos implicados en el ataque “están a salvo y heridos”, precisó Trump en una publicación de Truth Social . “No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, dijo.

De acuerdo con comunicados oficiales del U.S. Central Command (CENTCOM), el helicóptero Apache se perdió mientras patrullaba aguas regionales cerca de la costa de Omán.

Los dos tripulantes fueron rescatados con éxito en aproximadamente dos horas mediante un dron naval autónomo, la primera operación de rescate marítimo conocida con este tipo de tecnología. Ambos se encuentran en condición estable.

Esta acción se enmarca en la Operación Epic Fury y el mantenimiento del bloqueo naval a Irán, que ha redirigido o inhabilitado más de 100 buques.

En las últimas semanas, CENTCOM ha interceptado múltiples misiles balísticos y drones iraníes dirigidos contra fuerzas y buques aliados.

El almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM, ha reiterado que las operaciones buscan proteger el libre flujo de comercio en el Estrecho de Ormuz y degradar la capacidad militar iraní, que según estimaciones estadounidenses ha sido reducida en más del 85-90% en su base industrial de misiles, drones y naval.