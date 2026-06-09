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El presidente Donald Trump, dijo el martes que Estados Unidos “responderá” necesariamente luego de que Irán derribara un helicóptero Apache que patrullaba sobre el estrecho de Ormuz.

"Nuestro gran ejército acaba de informarme de que, anoche, los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache —altamente sofisticados— mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz", informó el presidente.

Los dos pilotos implicados en el ataque “están a salvo y heridos”, precisó Trump en una publicación de Truth Social . “No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, dijo.

El Comando Central de Estados Unidos había informado poco antes que el helicóptero estadounidense AH-64 Apache se había estrellado “cerca de la costa de Omán” el lunes por la noche.

"A las 7:33 pm del 8 de junio, dos miembros de la tripulación de un helicóptero AH-64 Apache del Ejército de Estados Unidos fueron rescatados por fuerzas estadounidenses después de que su helicóptero se estrellara cerca de la costa de Omán mientras patrullaban aguas regionales", recoge el comunicado.

Los soldados fueron rescatados sanos y salvos en aproximadamente dos horas y se encuentran estables. Se está investigando la causa del incidente", agregaron.

El lunes Trump había dicho que las conversaciones diplomáticas seguían en curso pero en una fase avanzada, con la posibilidad de un acuerdo a corto plazo. EEUU está "ganando la batalla", aseguró.