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Irán deberá “pagar el precio” de haber dilatado las negociaciones, afirma Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One.
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One.

Sumario

  • Donald Trump afirmó en que Irán tardó demasiado en negociar un acuerdo favorable y ahora enfrentará consecuencias, calificando su ejército como un “desastre” y asegurando que gran parte de sus fuerzas ya no existen.
  • El mensaje se produce en medio de una escalada de ataques entre EEUU e Irán, tras el derribo de un helicóptero Apache estadounidense sobre el Estrecho de Ormuz.
  • CENTCOM informó que EEUU realizó ataques de autodefensa contra infraestructuras militares iraníes.
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El presidente Donald Trump señaló a través de su cuenta de Truth Social que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos, y que ahora tendrán que pagar el precio.

“Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos; ahora tendrán que pagar el precio!!! El ejército de Irán es un completo y total desastre. Gran parte de él, como su Marina y su Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe: han sido completamente derrotados. Irán es puro bla bla sin acción. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!!!”, escribió.

Sus declaraciones se producen tras una nueva escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán. Según un comunicado oficial del Comando Central de EEUU (CENTCOM), las fuerzas estadounidenses completaron el martes ataques de autodefensa contra Irán, por orden directa del Comandante en Jefe, en respuesta al derribo del día anterior de un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU. sobre el Estrecho de Ormuz.

CENTCOM precisó que se atacaron sitios de defensa aérea iraní, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia cerca del estrecho con municiones de precisión lanzadas por aviones de combate de la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos.

La operación fue descrita como una respuesta proporcional a los recientes ataques contra fuerzas estadounidenses y buques comerciales internacionales en la región. El Comando Central señaló que las fuerzas de EEUU permanecen vigilantes y preparadas para defenderse contra cualquier agresión injustificada iraní.

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