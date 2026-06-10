Trump anuncia nuevos ataques contra Irán

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El presidente Donald Trump dejó claro que su administración no tolerará más dilaciones por parte del régimen iraní.

"Ayer los golpeamos con fuerza y hoy volveremos a hacerlo. Ya veremos qué pasa con el acuerdo", afirmó Trump desde la Casa Blanca.

Según el mandatario, las conversaciones para alcanzar un nuevo acuerdo estaban "muy cerca" de cerrarse, pero Irán ha insistido en dilatar el proceso y tratar a Estados Unidos como "tontos".

"Nos siguen tomando por tontos porque, ¿saben qué? Han lidiado con algunos presidentes muy estúpidos", añadió Trump, en una clara alusión a las administraciones anteriores, a las que acusa de haber permitido que Irán se burlara de Washington.

Pero las declaraciones del presidente no se limitaron a advertencias de nuevos ataques. En un segundo mensaje, reveló operaciones encubiertas que, según él, Irán desconocía por completo: "¿Sabían que hemos estado sacando millones de barriles de petróleo? Nadie lo sabe. ¿Saben quién no lo sabe? Irán… hasta ahora mismo. La otra noche sacamos 22 barcos".

Con estas palabras, Trump dejó entrever una estrategia combinada: presión militar directa, sabotaje económico silencioso y un mensaje contundente al régimen de los ayatolás: la era de las dilaciones ha terminado.

Los recientes ataques estadounidenses responden a acciones previas de Irán, entre ellas el derribo de un helicóptero Apache cerca del estrecho de Ormuz y el lanzamiento de misiles contra posiciones estadounidenses en la región.

Trump ha reiterado que, aunque prefiere un acuerdo diplomático, no permitirá que Irán siga ganando tiempo mientras avanza en su programa nuclear y desestabiliza Oriente Medio.