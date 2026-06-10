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Trump anuncia nuevos ataques contra Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla desde su despacho en la Casa Blanca.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla desde su despacho en la Casa Blanca.

Sumario

  • Trump advirtió que su administración no tolerará más dilaciones de Irán y anunció nuevos ataques, combinando presión militar y sabotaje económico.
  • El presidente reveló operaciones encubiertas para extraer petróleo sin que Irán lo supiera, incluyendo la retirada de 22 barcos.
  • Los ataques recientes responden a acciones iraníes como el derribo de un helicóptero Apache y el lanzamiento de misiles, mientras Trump insiste en que prefiere un acuerdo diplomático pero sin permitir avances nucleares iraníes.

Trump advierte a Irán con ataques más contundentes y revela operaciones encubiertas previas, como la extracción secreta de petróleo y la retirada de buques.

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El presidente Donald Trump dejó claro que su administración no tolerará más dilaciones por parte del régimen iraní.

"Ayer los golpeamos con fuerza y hoy volveremos a hacerlo. Ya veremos qué pasa con el acuerdo", afirmó Trump desde la Casa Blanca.

Según el mandatario, las conversaciones para alcanzar un nuevo acuerdo estaban "muy cerca" de cerrarse, pero Irán ha insistido en dilatar el proceso y tratar a Estados Unidos como "tontos".

"Nos siguen tomando por tontos porque, ¿saben qué? Han lidiado con algunos presidentes muy estúpidos", añadió Trump, en una clara alusión a las administraciones anteriores, a las que acusa de haber permitido que Irán se burlara de Washington.

Pero las declaraciones del presidente no se limitaron a advertencias de nuevos ataques. En un segundo mensaje, reveló operaciones encubiertas que, según él, Irán desconocía por completo: "¿Sabían que hemos estado sacando millones de barriles de petróleo? Nadie lo sabe. ¿Saben quién no lo sabe? Irán… hasta ahora mismo. La otra noche sacamos 22 barcos".

Con estas palabras, Trump dejó entrever una estrategia combinada: presión militar directa, sabotaje económico silencioso y un mensaje contundente al régimen de los ayatolás: la era de las dilaciones ha terminado.

Los recientes ataques estadounidenses responden a acciones previas de Irán, entre ellas el derribo de un helicóptero Apache cerca del estrecho de Ormuz y el lanzamiento de misiles contra posiciones estadounidenses en la región.

Trump ha reiterado que, aunque prefiere un acuerdo diplomático, no permitirá que Irán siga ganando tiempo mientras avanza en su programa nuclear y desestabiliza Oriente Medio.

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