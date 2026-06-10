Hegseth anticipa anuncios de cooperación antidrogas en Venezuela

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que próximamente habrán anuncios relacionados con Venezuela como parte de la estrategia de Washington para combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Durante una visita a la Base Naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, Hegseth explicó que la administración Trump está ampliando acuerdos con gobiernos aliados para identificar zonas donde operan estructuras criminales transnacionales y redes de producción y tráfico de drogas.

“Ahora estamos trabajando con países dentro de sus propios territorios para encontrar dónde operan estos terroristas designados, dónde producen sus drogas… De hecho, habrá noticias importantes desde Venezuela muy pronto sobre ese tema, porque ahora tenemos allí un socio dispuesto a trabajar con nosotros”, afirmó el jefe del Pentágono.

Hegseth no identificó qué institución o autoridad venezolana que participa en esa cooperación ni ofreció detalles sobre el alcance de las acciones previstas. Tampoco adelantó fechas ni aclaró si se trata de operaciones de inteligencia, interdicción o coordinación bilateral.

Las declaraciones fueron presentadas dentro de lo que denominó la Coalición de América contra los Cárteles, una iniciativa orientada a coordinar esfuerzos con gobiernos aliados para perseguir organizaciones criminales que operan a través de fronteras.