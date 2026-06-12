Trump denuncia que Irán filtró términos falsos del acuerdo con EEUU y califica de “inaceptable” ataque con drones

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El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, lanzó este viernes una dura crítica contra el régimen iraní al acusarlo de filtrar a los medios términos de un posible acuerdo de paz que “no tienen nada que ver” con lo que realmente se negoció por escrito.

“Los términos que Irán filtró a los Fake News no tienen NADA que ver con los términos que se acordaron, por escrito. Lo que dijeron, incluida su débil y patética declaración sobre tener un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad. Gente muy deshonorable con la que tratar. Con ellos, no existe tal cosa como negociar de buena fe. ¡INCREÍBLE!", escribió en su cuenta de Truth Social.

Además de la filtración, fuentes cercanas a las negociaciones revelaron que Irán estaría exigiendo al gobierno de Donald Trump que descongele e implemente la devolución inmediata de 24,000 millones de dólares en activos retenidos en el extranjero.



Las conversaciones actuales para la resolución de las hostilidades contemplan la firma del denominado Acuerdo de Islamabad, el cual incluye la extensión de un alto el fuego temporal de 60 días en todos los frentes, la reapertura inmediata y sin peajes del Estrecho de Ormuz —clave para el flujo energético global tras sufrir bloqueos mutuos— y el inicio de una segunda fase de conversaciones enfocadas de manera estricta en el programa nuclear iraní y el control de su enriquecimiento de uranio.

El presidente también condenó enérgicamente el ataque con drones perpetrado por Irán durante la noche del 11 de junio contra buques mercantes indios que transitaban cerca del Estrecho de Ormuz, incidente que fue neutralizado por fuerzas estadounidenses. “Su ataque con drones de anoche es TOTALMENTE INACEPTABLE”, afirmó Trump.

Mientras continúan las negociaciones, las fuerzas estadounidenses mantienen la presión. Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las naves de guerra y activos aéreos de la Marina de EE.UU. siguen patrullando las aguas regionales para hacer cumplir el bloqueo contra Irán.

Hasta la fecha, las fuerzas estadounidenses han redirigido 136 buques comerciales y deshabilitado 9 para asegurar el cumplimiento de las medidas.El mensaje de Trump también condena el intento de ataque iraní con drones contra buques mercantes indios en el Estrecho de Ormuz durante la noche del 11 de junio, que fue repelido por fuerzas estadounidenses.

El Estrecho de Ormuz es el punto estratégico más importante del mundo para el comercio energético, por donde transitan diariamente entre 17 y 21 millones de barriles de petróleo en condiciones normales. Esta cifra equivale aproximadamente al 20% del consumo mundial de crudo y a una cuarta parte del comercio marítimo global de petróleo.