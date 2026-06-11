Trump: Hemos llegado a un gran acuerdo con Irán

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El presidente Donald Trump declaró este jueves que Estados Unidos llegó a un gran acuerdo con Irán, poco después de que cancelara los ataques aéreos y bombardeos previstos para esta misma noche contra la República Islámica.

"Acabamos de alcanzar un gran acuerdo sobre la guerra con Irán y la documentación se ultimará en los próximos días. Probablemente firmaremos en Europa, lo cual es positivo", dijo.

"Lo más importante es que tenemos un acuerdo por el cual Irán nunca tendrá un arma nuclear", aseguró.

Más temprano el jueves, Trump dijo que las negociaciones con la República Islámica habían logrado "el respaldo del máximo liderazgo iraní".

“Basado en el hecho de que las discusiones con la República Islámica de Irán han sido llevadas al nivel más alto del liderazgo iraní y aprobadas, he cancelado, como Presidente de los Estados Unidos de América, los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", escribio en su cuenta de Truth Social.

"Las discusiones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas, incluyendo Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania, Egipto y otros. El Bloqueo Naval permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que esta transacción se finalice. El tiempo y el lugar de la firma se anunciarán próximamente”, indicó.