Una solución a la guerra en Ucrania está más cerca, afirma Trump

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que una resolución para poner fin a la guerra en Ucrania está “más cerca de lo que la gente cree” y adelantó que el conflicto será uno de los temas centrales de sus conversaciones durante la cumbre de la OTAN, que se celebrará esta semana en Turquía.

Trump tiene previsto reunirse el miércoles con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en el marco de la cita de la alianza atlántica, según informó un alto funcionario estadounidense el domingo.

De acuerdo con la misma fuente, citada por la agencia de noticias Reuters, el encuentro busca impulsar nuevamente los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El funcionario señaló además que, tras la reunión con Zelenskyy, Trump probablemente mantendrá contactos con el presidente ruso Vladimir Putin, como parte de las gestiones para avanzar hacia una solución negociada del conflicto.

El Kremlin informó este lunes que Putin y Trump acordaron, durante una conversación telefónica de 90 minutos realizada el fin de semana, volver a hablar “en un futuro próximo”, sugiriendo que ambos líderes podrían mantener un nuevo contacto durante o después de la cumbre de la OTAN.

Consultado sobre la posibilidad de una llamada entre Trump y Putin tras el encuentro con Zelenskyy, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que los presidentes de Rusia y Estados Unidos planean seguir en contacto.

“Sí, efectivamente, tanto el presidente Putin como el presidente Trump han acordado que sus contactos continuarán en un futuro próximo”, declaró Peskov a periodistas.