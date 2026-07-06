Trump afirma que habrá un acuerdo con Irán o EEUU “terminará el trabajo”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Washington e Irán tienen dos caminos posibles: alcanzar un acuerdo o enfrentar una nueva acción estadounidense.

“Vamos a ganar de una forma u otra. O llegaremos a un acuerdo o terminaremos el trabajo, y no será difícil terminarlo”, declaró Trump a reporteros en la Oficina Oval, al referirse a las negociaciones con Teherán.

El presidente estadounidense agregó que, en su opinión, las autoridades iraníes prefieren una salida diplomática antes que una escalada del conflicto.

“El precio del petróleo está ahora en un nivel que, creo, es incluso más bajo, por barril, que antes de que empezáramos. Hemos conseguido concesiones, y ellos tienen que respetarlas, pero no habrá armas nucleares. Nos quedaremos con lo que yo llamo el polvo; el material enriquecido, el polvo nuclear...”, señaló Trump.



Sus comentarios se producen en medio de los esfuerzos de ambas partes por avanzar en conversaciones relacionadas con el programa nuclear iraní y la seguridad regional.

La declaración refuerza la postura de presión que ha caracterizado la política de Trump hacia Teherán, combinando la amenaza de acciones más contundentes con la posibilidad de una solución negociada. El presidente insistió en que Estados Unidos no permitirá que Irán represente una amenaza para sus intereses o los de sus aliados.

Este lunes, multitudes de iraníes marcharon por las calles de Teherán en una procesión fúnebre por el ayatolá Ali Khamenei, abatido por las fuerzas estadounidenses, reportó la agencia británica Reuters, que cita imágenes grabadas con drones y difundidas por la televisión estatal iraní.