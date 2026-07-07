EEUU lanza ataques contra el régimen iraní

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció que las fuerzas estadounidenses han lanzado una serie de "potentes ataques" contra el régimen iraní.

El CENTCOM declaró que la operación fue en respuesta a los ataques de la República Islámica contra tres buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz.

"Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar una serie de potentes ataques contra Irán para imponerle graves consecuencias por atacar buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional".

"Los ataques estadounidenses responden a los ataques iraníes contra tres buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz. La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego", agrega el comunicado.

Los medios iraníes citados por la agencia Reuters informaron de explosiones en la madrugada del miércoles (hora local) en la ciudad portuaria meridional de Sirik, en la isla de Qeshm y en Bandar Abbas.

Según los informes, los ataques alcanzaron un muelle comercial en Sirik y muelles pesqueros tanto en Sirik como en Bandar Abbas.

Estos incidentes representaron la amenaza más reciente para el acuerdo de alto el fuego alcanzado el mes pasado entre EEUU e Irán, el cual había suspendido el conflicto iniciado en febrero con ataques estadounidenses e israelíes en territorio de la República Islámica.

En lo que podría suponer un duro golpe para dicho acuerdo, Washington tomó medidas el martes para retirar una concesión clave que permitía a Irán vender petróleo en los mercados internacionales.