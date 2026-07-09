Trump advierte a Irán: Si vuelve a atacar barcos, la respuesta será más severa

El presidente Donald Trump advirtió este miércoles que Estados Unidos intensificará su respuesta militar si Irán vuelve a atacar embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.
“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos perpetrado ayer por Irán”, escribió Trump en su red Truth Social.
“¡Si vuelve a suceder, será mucho peor!”, añadió.
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó hoy sobre una nueva ronda de ataques contra objetivos en Irán.
En un comunicado, el mando militar indicó que las operaciones fueron ordenadas por el presidente con el propósito de “degradar aún más la capacidad iraní para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.
CENTCOM añadió que Estados Unidos busca responsabilizar a Irán por la “reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles” que transitaban por esa estratégica vía marítima.
Durante declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario sostuvo que Washington responderá “en una proporción de 20 a 1 cada vez que nos ataquen” y afirmó que las fuerzas estadounidenses “contraatacaron con mucha más fuerza”.
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