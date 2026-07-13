EEUU podría asumir control del Estrecho de Ormuz y cobrar por su protección, afirma Trump

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Washington probablemente asumiría el control del estratégico Estrecho de Ormuz y que debería recibir una compensación por garantizar la seguridad de esa vital ruta marítima.

Durante una entrevista telefónica en el programa Fox & Friends, de la cadena Fox News, Trump aseguró que Estados Unidos mantendría la vigilancia sobre el paso marítimo, considerado una de las arterias más importantes para el transporte mundial de petróleo.

"Vamos a mantener el estrecho y probablemente lo administraremos. Nos convertiremos en el guardián del estrecho. Tal vez lo llamemos el ángel guardián del estrecho. Y deberíamos ser reembolsados por eso", declaró el presidente estadounidense.

"El trato estaba cerrado, y luego lo rompieron. Siempre lo rompen. Hemos tenido diez tratos con esta gente, así que vamos a darles un buen golpe... Son un grupo de mala gente. Llevan así mucho tiempo", afirmó Trump.

Las declaraciones ocurren en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y de crecientes preocupaciones sobre la seguridad de la navegación en el Estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del comercio energético mundial.



"Parece que han vuelto a las andadas intentando apoderarse del Estrecho (...) Ayer tuvieron una reunión de 11 horas... y todo quedó acordado ayer, y se van de la sala, luego llaman y dicen: 'Tuvimos que hacer un par de cambios'... Durante 47 años han estado manipulando a la gente... esto debería haberse hecho hace 47 años", subrayó el presidente de EEUU.

Trump no precisó cómo funcionaría esa eventual administración estadounidense de la vía marítima, pero afirmó que Estados Unidos está "tomando el control" de la zona.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo, y es considerado un punto estratégico para las exportaciones de petróleo de varios países de Oriente Medio. Cualquier interrupción en su funcionamiento suele tener repercusiones inmediatas en los mercados energéticos internacionales.

Según Reuters, las declaraciones de Trump reflejan la intención de Estados Unidos de mantener una presencia activa en la seguridad de la zona, en momentos en que persisten las tensiones regionales y las preocupaciones sobre la libertad de navegación en la ruta marítima.

La semana pasada, la administración del presidente Trump accedió a reanudar las conversaciones con Irán, aunque dejó claro que considera concluido el alto el fuego.

“La República Islámica de Irán nos ha pedido continuar con las ‘conversaciones’. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado”, escribió Trump en Truth Social.