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"Sonó como nunca", cubanos protestan en La Habana y Santiago

Videos en redes sociales muestran protestas en la noche del domingo, 17 de marzo, en El Cobre, Santiago de Cuba, y el poblado de Santa Marta, en Cárdenas, Matanzas. (Captura de video/Facebook)
Videos en redes sociales muestran protestas en la noche del domingo, 17 de marzo, en El Cobre, Santiago de Cuba, y el poblado de Santa Marta, en Cárdenas, Matanzas. (Captura de video/Facebook)

Sumario

  • Protestas con cacerolazos se registraron el jueves en La Güinera y Guanabacoa (La Habana) y en Micro 8 y San Pedrito (Santiago de Cuba), motivadas por apagones prolongados.
  • En La Güinera, vecinos salieron a las calles tras 23 horas sin electricidad; el servicio fue restablecido minutos después de la manifestación.
  • Activista denuncia que la falta de electricidad, comida y recursos está alimentando el creciente descontento social.

Las calles de La Habana y Santiago de Cuba fueron escenario de intensas protestas y cacerolazos en la noche del jueves, motivadas por extensos apagones que en algunos casos superaron las 20 horas.

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En la noche del jueves se registraron protestas con cacerolazos en el barrio La Güinera y Guanabacoa, en La Habana. También se reportaron manifestaciones en repartos de Santiago de Cuba.

El activista Yasser Sosa informó que las protestas del jueves se extendieron a las localidades santiagueras de Micro 8 y San Pedrito: “Tocan calderos, ollas... es demasiado el hartazgo, el cansancio, San Pedrito, Micro 8, sin corriente, sin comida, sin dinero que no alcanza”.

En la capital, en el barrio La Güinera, los vecinos salieron a las calles tras casi 23 horas de apagón. Según los reportes, el servicio eléctrico fue restablecido inmediatamente después de la demostración de descontento.

"Empezó desde una cuadra, fue cogiendo otra cuadra, después cogió mi cuadra y fue terrible... sonó como nunca y al momento nos pusieron la corriente porque estaban diciendo mentira, que desde las 7 estaba establecida... Estuvimos 23 horas sin corriente", relató una residente de ese barrio del municipio Arroyo Naranjo.

Protestas en La Habana y Santiago de Cuba por extensos apagones
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Protestas en La Habana y Santiago de Cuba por extensos apagones
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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Wilber Aguilar Rivera, también vecino de La Güinera, confirmó lo sucedido. Según su declaración: “Al momento que sonaron la cazuela, no llegó ni a los 10 minutos, pusieron la corriente”.

Desde inicios de marzo se han reportado cacerolazos y protestas, algunas muy fuertes como la ocurrida en Morón, Ciego de Ávila, donde los manifestantes quemaron muebles y computadoras del Partido Comunista, frente a su sede municipal.

En la capital cubana se han registrado incidentes de cierres de calles y quema de basura, en Arroyo Naranjo, Lawton, Santos Suárez, Guanabacoa y Marianao.

En la localidad de Minas, en Guanabacoa cerca de Campo Florido, ocurrió una protesta el miércoles.

Un residente de esa localidad que solicitó el anonimato explicó: “Cogieron los asientos del parque, lo sacaron para la calle... Quemaron gomas allá abajo, desactivaron el parque. Varias horas sin luz, dos días”.

El mismo entrevistado informó sobre la detención de varias personas en Minas, en su mayoría jóvenes de unos 16 años.

Entre los detenidos se encuentra la madre de un niño pequeño que, según el reporte, fue dejado solo en la casa.

Para este viernes, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronostica una afectación del 57.8% de la demanda nacional en el horario pico. El déficit será de 1,695 MW debido a la salida de ocho unidades en las centrales de Mariel, Santa Cruz, Felton, Nuevitas y Antonio Maceo.

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    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

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