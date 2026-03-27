Otorgan libertad condicional a un condenado por el estallido del 11J en Bauta

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El preso político cubano Liván Hernández Lago fue excarcelado este viernes bajo régimen de libertad condicional, según confirmó él mismo en declaraciones a Martí Noticias, en un hecho que se suma a una reciente serie de excarcelaciones de reclusos por motivos políticos en la isla.

“Soy Liván… acabo de salir ahora mismo… voy para la policía a firmar. No lo esperaba, me dieron ahora la libertad condicional”, dijo el hombre de 51 años tras abandonar el correccional Ceiba 5, en la provincia de Artemisa.

Hernández Lago cumplía una condena de siete años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la localidad de Bauta en esa misma provincia.

Su caso había sido documentado previamente en el informe de mayo de 2023 titulado “La Tortura en Cuba – Primer Estudio Integral”, elaborado por la organización Prisoners Defenders, donde se le incluye entre las víctimas de abusos dentro del sistema penitenciario cubano. El reporte denuncia un patrón sistemático de tortura y tratos crueles contra presos políticos en la isla.

La excarcelación de Hernández Lago ocurre en medio de un proceso que ha sido seguido de cerca por organizaciones independientes. La plataforma Justicia 11J había confirmado hasta el 25 de marzo la excarcelación de al menos 16 personas por razones políticas, entre ellas Lester Ayala Alarcón, de 40 años, quien cumplía una sanción de 10 años de prisión.

Sin embargo, el Observatorio de Género Alas Tensas ha advertido que hasta el momento no se ha podido verificar la excarcelación de ninguna mujer en este grupo. Su directora, Iliana Álvarez, señaló a Martí Noticias que persisten dudas sobre la transparencia y el alcance de estas medidas.

Aunque la salida de prisión de Hernández Lago representa un alivio para su entorno, su situación legal continúa bajo restricciones, ya que la libertad condicional implica obligaciones como presentarse periódicamente ante las autoridades.

Las excarcelaciones recientes han reavivado el debate sobre la situación de los presos políticos en Cuba, mientras organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de excarcelaciones incondicionales y el cese de la represión contra quienes se manifiestan pacíficamente.