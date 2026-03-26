Activistas impugnan rechazo oficial a petición de amnistía para presos políticos en Cuba

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Un grupo de activistas, encabezado por la académica Miryorlys García Prieto, entregó el lunes ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, una impugnación a la desestimación de la petición de amnistía para los presos políticos cubanos.

Bajo artimañas legales, el gobierno cubano rechazó dialogar con su propia ciudadanía sobre la existencia de presos políticos, mientras la crisis social y energética convierte la vida en la isla en una "agonía" cotidiana.

La petición era clara, pero la respuesta fue el silencio. La negativa oficial se amparó en pretextos que, a juicio de García Prieto, esconden un desconocimiento profundo, o una evasión deliberada, de la naturaleza del reclamo.

“No era simplemente pedir que escribieran una ley de amnistía, sino, justamente, que introdujeran el tema en la Asamblea, porque es algo que está afectando mucho a Cuba. Es quizás uno de los dolores más grandes que tiene en estos momentos nuestro país y el gobierno ni siquiera se atreve a reconocer que tenemos presos políticos”.

El 4 de febrero pasado, promotores de la campaña "Por una Amnistía ya" entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) una petición en la que solicitan a la cámara aprobar una ley en ese sentido. Un mes y medio después, llegó la respuesta del órgano legislativo que no solo sortea la base del reclamo, sino que muestra contradicciones, irregularidades y un gran desprecio por el derecho de los ciudadanos a ser atendidos.

“Estábamos pidiendo que el tema fuese introducido en la Asamblea, que sí es una potestad de los diputados atender a la voluntad popular y además fue una petición que han suscrito muchísimas personas”.

La carta de solicitud -presentada por García, junto a Yenisey Taboada, madre de un manifestante de las protestas de julio de 2021 y la historiadora Jenny Pantoja, adjuntaba un total de 1.535 firmas recabadas en redes sociales durante la campaña ‘¡Por una Amnistía Ya!’. Más adelante se entregaron unas 700 firmas más.

Uno de los puntos más críticos señalados por los activistas es la contradicción en la política exterior del gobierno. Mientras el discurso oficial ha sostenido por más de seis décadas la figura de un "enemigo" externo, en la práctica mantiene canales de negociación abiertos con los Estados Unidos. Sin embargo, esa disposición al diálogo desaparece cuando los interlocutores son sus propios ciudadanos.

“Hay dos cosas que queremos remarcar: por un lado, la vergüenza que nos da a muchos ciudadanos que, después de 60 y pico años hablando de un enemigo, [las autoridades cubanas] en estos momentos, y además siempre lo han hecho, están entablando diálogos y negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y sin embargo, se niega a todo tipo de petición, a todo intento de diálogo sobre los problemas reales de Cuba de manera honesta con la propia ciudadanía. Cada vez que la ciudadanía lo ha intentado, lo que hemos recibido es una negativa por respuesta”, recalcó García.

Esta cerrazón política se acentúa en un momento en que el país se ha transformado en una especie de "cárcel o campo de concentración" debido al control y la precariedad extrema.

“Como ciudadana no me puedo quedar de brazos cruzados, ni puedo dejar de reclamar que esos temas sean tratados. El país se ha convertido casi por completo en una especie de cárcel o campo de concentración, donde cada día es más difícil la supervivencia. Se están deteriorando todas las condiciones, los servicios médicos, la alimentación. Vivir es una completa agonía. Desplazarse dentro de la ciudad es una agonía. La situación energética, por supuesto, que nos ha sumido a todos en una noche oscura”, detalló la intelectual.

“Y en medio de ese escenario, cuando uno piensa en las condiciones en las que pueden estar nuestros presos políticos, es alarmante y es algo como para no quedarse de brazos cruzados. Si el país entero parece un campo de concentración, ¡las cárceles hoy en Cuba son campos de exterminios!”, enfatizó.

Ante este contexto, la ciudadanía civil asegura que no se quedará impasible. El rechazo a la Ley de Amnistía no se ve como el final del camino, sino como una prueba más de la distancia abismal que separa a los representantes en la Asamblea de la realidad que se vive en las calles de Cuba.