Proponen instaurar "gobierno provisional" para una transición democrática en Cuba

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Con un llamado a la unidad de los cubanos dentro y fuera de la isla, la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) inauguró este miércoles en el Miami Dade College una nueva sesión de trabajo del Plan de Salvación Nacional, una iniciativa concebida como hoja de ruta para la fundación de una nueva república cubana en libertad y democracia.

Según los organizadores, el plan es el resultado del trabajo conjunto de comisiones de estudio dentro y fuera de Cuba y continúa fortaleciéndose con las contribuciones de organizaciones cívicas, especialistas y ciudadanos comprometidos con el futuro del país.

La sesión tiene como objetivo fortalecer y perfeccionar el Plan de Salvación Nacional en apoyo a un futuro gobierno provisional cubano cuyo mandato sea devolver plenamente la soberanía al pueblo.

Los debates están enfocados en definir acciones inmediatas, intermedias y de largo plazo para la transición democrática, abordando temas como el marco legal y constitucional, la educación, la estabilidad y seguridad, la recuperación económica, el reto energético, la restauración del campo cubano, el papel del exilio y la solidaridad internacional.

Durante la inauguración,el líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), Orlando Gutiérrez-Boronat insistió en que el propósito del proceso de transición "no es usar el poder para llegar al poder", sino construir un gobierno provisional que facilite el restablecimiento de la democracia.

Asimismo, hicieron un llamado a que los cubanos fuera de Cuba sean el ejemplo para fomentar una nueva república, destacando que el esfuerzo responde al interés de toda la nación y "es por el bien de los cubanos".

En su intervención, Gutiérrez-Boronat destacó que el Plan de Salvación Nacional ha contado con "la contribución de grupos de estudio dentro de Cuba y de organizaciones cívicas que, pese a los grandes riesgos que enfrentan, han trabajado para hacer realidad esta idea de salvación nacional".

El ejecutivo de la ARC añadió que esas organizaciones "han desempeñado un papel fundamental al recopilar y transmitir la información que hoy estamos compartiendo".

Borrar las barreras que el castrismo creó

Gutiérrez-Boronat subrayó que uno de los principales objetivos del proyecto es reunificar a la nación. "Por eso es tan importante el trabajo que realizamos aquí: porque busca unir a todos los cubanos, derribando las barreras artificiales que el castrismo creó para dividirnos y perpetuarse en el poder. Esas barreras fragmentaron a la nación. El objetivo ahora es volver a construir una sola nación, basada en la democracia, la libertad y la igualdad de oportunidades para todos los cubanos", afirmó.

Por su parte la cubanoamericana, Madelin Pumariega, presidenta del Miami Dade College, señaló durante la inauguración que las transiciones democráticas son posibles cuando existen instituciones sólidas y elecciones libres.

Al referirse a la educación, afirmó: "Un pueblo educado es un pueblo libre", y sostuvo que una de las primeras tareas de una Cuba democrática debe ser la reconstrucción de un sistema educativo que "deje libre el pensamiento del aprendizaje y abandone el adoctrinamiento a los niños".

"Enseñar a los niños a pensar, no lo que tienen que pensar", dijo Pumariega, quien además destacó que el Miami Dade College puede desempeñar un papel importante en la formación de maestros para una futura Cuba democrática.

"Cuba ya está en transición"

Durante el encuentro, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y ex preso político, fue categórico: "Cuba ya está en transición". A su juicio, el aumento de las protestas, los cacerolazos y las expresiones de descontento en todo el país demuestra que los cubanos han decidido enfrentar al régimen pese a la represión.

Ferrer sostuvo que el pueblo ya perdió el miedo y que, aunque el régimen continúe respondiendo con detenciones, golpizas y encarcelamientos, no podrá detener el proceso de cambio impulsado desde la ciudadanía. "Cuba ya está en transición", reiteró.

Los participantes coincidieron en que las manifestaciones que se multiplican en distintas provincias reflejan ese proceso y expresan la aspiración de construir una Cuba libre.