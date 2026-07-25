Noche de protestas en Cuba al llamado del Cacerolazo Nacional

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En la noche del 24 de julio y madrugada del 25 de julio de 2026 se han reportado numerosas protestas en la isla, en coincidencia con el llamado a un cacerolazo nacional que había realizado la Asamblea de la Resistencia Cubana y numerosos perfiles de activistas en las redes sociales.

Según reportes de medios independientes y publicaciones de internautas dentro de la isla, las manifestaciones se dieron en diversas zonas de la capital cubana, principalmente en los barrios de Lawton, La Lisa, en los límites de San Agustín y La Coronela, y El Diezmero, en el municipio San Miguel del Padrón.

La opositora Elsa Morejón divulgó imágenes de la protesta de Lawton y dijo que a pesar de que "pusieron la electricidad", en muchos lugares los vecinos se mantuvieron protestando.

La agencia Reuters registró lo sucedido en el municipio habanero de Diez de Octubre donde también hicieron sonar cacerolas el viernes en una protesta nocturna.

Reuters enmarca los sucesos en la convocatoria al cacerolazo nacional y dice que se dieron "tras difundirse en redes sociales una convocatoria a manifestarse ese mismo día para exigir el restablecimiento de los servicios de electricidad y agua en medio de la creciente crisis de infraestructura que atraviesa Cuba".

"Estas protestas se suman a una serie de manifestaciones de pequeña escala registradas en las últimas semanas en toda La Habana, impulsadas por el deterioro de las condiciones de vida", agrega el despacho.

Además se reportaron protestas en barrios de las provincias de Santiago de Cuba y Cienfuegos.

Los ciudadanos alcanzaron a mostrar un amplio despliegue policial y de vehículos militares, patrullas, camiones y furgonetas para reprimir las manifestaciones.

La Asamblea de la Resistencia Cubana había pedido que el 24 de julio marcara un Día de Protesta Nacional con "un cacerolazo del pueblo cubano el mismo día y a la misma hora, que convierta el sonido de sus cazuelas en la voz de protesta nacional, retumbando desde Maisí hasta San Antonio".



El llamado instaba a demostrar "desde las azoteas, los balcones, las puertas o ventanas, las aceras o las calles el justo clamor del pueblo exigiendo que el régimen salga del poder y deje al pueblo cubano reconstruir su país".



La Asamblea invitó "a todos los cubanos alrededor del mundo, a los que tienen canales de YouTube, páginas en los medios sociales o alguna forma de divulgación, a que tomen como propio el pedido desde la isla y lo multipliquen cuantas veces les sea posible. La dictadura no tiene fuerzas represivas suficientes para acallar una protesta nacional".