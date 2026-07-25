Activista cubano Guillermo del Sol cumple 37 días en huelga de hambre

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El activista y periodista independiente cubano Guillermo del Sol Pérez cumplió este viernes 37 días en huelga de hambre en su vivienda de Santa Clara.

Del Sol, promotor de Cuba Decide, mantiene la protesta para exigir la liberación de 18 presos políticos. Según la organización, el opositor no recibió atención médica durante la jornada, pese al deterioro que presenta tras más de cinco semanas sin ingerir alimentos sólidos.

"La situación es cada vez más preocupante. Hoy ningún médico acudió a evaluarlo, pese al avanzado deterioro físico que presenta. Después de más de cinco semanas sin ingerir alimentos sólidos, ha perdido gran parte de su masa muscular y grasa corporal", recoge el comunicado.

"Su extrema delgadez es evidente y el desgaste de su organismo se ve agravado por enfermedades preexistentes como hipertensión severa, cardiopatía, diabetes tipo 2 y antecedentes de trombosis, indicaron.

Durante la jornada, el activista recibió la visita de miembros de Cuba Decide, expresos políticos de las protestas del 11 de julio de 2021 y familiares de personas encarceladas por motivos políticos, quienes acudieron a expresarle su respaldo.

También lo visitó el pastor Alian López, de la iglesia Tabernáculo de la Unción, en Cabaiguán, quien oró junto a él por su recuperación y por la liberación de los presos políticos.

Cuba Decide indicó que el activista permanece consciente y decidido a continuar la protesta. La organización señaló que su demanda “no ha cambiado desde el primer día” y sigue siendo “la liberación inmediata” de los 18 presos políticos y de conciencia por quienes inició la huelga. Hasta el momento, solo uno de ellos ha sido excarcelado.

El Centro de Denuncias Defensa CD solicitó recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares a favor del activista al considerar que enfrenta un riesgo extremo para su vida y su salud.

En su petición, pidió a la CIDH instar al Estado cubano a garantizar atención médica independiente y adecuada, proteger la integridad física del opositor y evitar actos de hostigamiento contra él, sus familiares y quienes lo acompañan.