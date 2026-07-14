Junio deja en evidencia el costo humano de la represión en Cuba, denuncia informe

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Un total de 615 violaciones de derechos humanos fueron documentadas en Cuba durante junio de 2026, afectando a 321 personas, de acuerdo con un informe divulgado por el Centro de Denuncias Defensa CD.

Los datos reflejan la continuidad de prácticas represivas dirigidas contra activistas, opositores, periodistas independientes, artistas, líderes religiosos y otros ciudadanos que ejercen de manera pacífica sus derechos fundamentales.

Según el reporte, entre las víctimas identificadas se encuentran 204 hombres (63,6%) y 117 mujeres (36,4%), lo que evidencia el impacto sostenido de la represión en distintos sectores de la sociedad cubana.

La organización señaló que las denuncias recibidas durante el mes revelan un patrón persistente de hostigamiento, vigilancia y persecución, empleado para limitar la participación cívica y restringir libertades consideradas fundamentales.

La Habana concentró el mayor número de violaciones registradas, con 286 casos, seguida por Santiago de Cuba con 72 y Camagüey con 38. Estas provincias figuran entre los territorios donde se reportó una mayor actividad represiva durante el período analizado.

Entre las acciones más frecuentes documentadas por Defensa CD destacan 242 casos de amenazas y hostigamiento, considerados por la organización como uno de los principales mecanismos utilizados para intimidar a quienes promueven los derechos humanos, la democracia y las libertades civiles.

El informe también incluye datos del Observatorio de Libertad Religiosa, que registró 87 incidentes relacionados con restricciones al ejercicio de la fe. Los casos reportados abarcan vigilancia sobre comunidades religiosas, hostigamiento a líderes religiosos e interferencias en actividades de culto.

De acuerdo con el observatorio, estas acciones reflejan la persistencia de limitaciones a la libertad religiosa en la isla.

Entre los hechos más destacados del mes, Defensa CD calificó como urgente la situación del activista y periodista independiente Guillermo del Sol Pérez, quien cumplió 27 días consecutivos en huelga de hambre en protesta por la situación de los presos políticos y de conciencia en Cuba.

El activista, vinculado a la iniciativa Cuba Decide, inició la protesta motivado por la permanencia de cientos de personas encarceladas por razones políticas, así como por acontecimientos recientes relacionados con presos y ex presos políticos.

La organización expresó preocupación por el deterioro de su estado de salud debido a padecimientos preexistentes como hipertensión severa, asma crónica, cardiopatía, diabetes mellitus tipo 2 y antecedentes de trombosis.

Ante la gravedad del caso, Defensa CD informó que presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar protección urgente a favor del activista. Asimismo, responsabilizó al Estado cubano de cualquier afectación a su integridad física y exigió el cese de acciones que puedan poner en riesgo sus derechos fundamentales.

Defensa CD indicó que continuará documentando y denunciando los casos de represión en Cuba, además de brindar acompañamiento a las víctimas y suministrar información a organismos internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos.