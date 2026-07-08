Piden a la CIDH medidas cautelares urgentes a favor del opositor cubano Guillermo del Sol

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El Centro de Denuncias Defensa CD solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción urgente de medidas cautelares a favor del activista, periodista independiente y promotor de Cuba Decide Guillermo del Sol Pérez, quien lleva más de 20 días en huelga de hambre en su vivienda de Santa Clara, Villa Clara.

Según la organización, la petición responde al grave riesgo que enfrenta la vida y la salud del opositor cubano debido a diversas afecciones médicas crónicas, entre ellas hipertensión severa, asma crónica, cardiopatía con afectación del ventrículo izquierdo, diabetes tipo 2 y antecedentes de trombosis.

Defensa CD advirtió que una huelga de hambre prolongada bajo estas condiciones podría ocasionar daños irreversibles e incluso la muerte.

La entidad señaló que la protesta no obedece a reclamos personales, sino que busca la liberación de al menos 18 presos políticos y de conciencia en Cuba, la mayoría residentes en la región central del país. Entre las personas mencionadas en la demanda figuran Mayelín Rodríguez Prado, Donaida Pérez Paseiro, Saylí Navarro Álvarez, Lizandra Góngora Espinoza, María Cristina Garrido Rodríguez, Miguel Díaz Bousa, Loreto Hernández García, Félix Navarro Rodríguez y José Gabriel Barrenechea Chávez, entre otros.

En su solicitud urgente a la CIDH, Defensa CD pidió que se requiera al Estado cubano adoptar medidas inmediatas para proteger la vida, la salud y la integridad física de Guillermo del Sol, garantizarle atención médica independiente y adecuada, respetar su consentimiento informado y cesar cualquier acto de hostigamiento o represalia contra él, su familia y quienes lo acompañan.

“La vida de Guillermo del Sol Pérez está en riesgo extremo. No estamos ante una protesta simbólica, sino ante una emergencia real que exige una respuesta inmediata”, afirmó Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de Defensa CD, citado en el comunicado.

La organización también aseguró que el caso ocurre en medio de la creciente represión en Villa Clara y en otras zonas de Cuba, con amenazas, vigilancia, citaciones y acciones contra quienes reclaman la liberación de presos políticos. Defensa CD responsabilizó al gobierno cubano por la vida, la integridad y la salud del activista y llamó a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos a mantenerse atentos a la evolución del caso.