Represión tras protestas en Santiago de Las Vegas; Policía confirma traslado de detenidos al Vivac

Getting your Trinity Audio player ready...

Las personas detenidas tras las protestas en la localidad de Santiago de Las Vegas fueron trasladadas desde la estación policial local hacia el Vivac, centro de clasificación y detención preventiva en La Habana perteneciente al Ministerio del Interior (MININT).

La información fue confirmada por la propia unidad de la policía de la localidad tras una llamada telefónica de Martí Noticias.

Las detenciones se produjeron tras una manifestación efectuada el miércoles frente a la unidad policial de Santiago de Las Vegas, en el municipio Boyeros. Durante la protesta, los vecinos realizaron un cacerolazo para reclamar por la falta de servicio eléctrico y agua potable.

Las detenciones se produjeron tras una manifestación efectuada el miércoles frente a la unidad policial de Santiago de Las Vegas, en el municipio Boyeros. Durante la protesta, los vecinos realizaron un cacerolazo para reclamar por la falta de servicio eléctrico y agua potable.

Una residente que presenció los hechos y que solicitó el anonimato por temor a represalias declaró sobre la cantidad de detenidos en la estación local. “La unidad de Santiago de Las Vegas cogieron bastante personas. No te puedo decir ahora mismo nombre porque no sé, pero sí está llena de personas, llenas”.

La misma testigo explicó que las personas permanecieron retenidas en la parte posterior de la instalación policial antes de su traslado. "Por la parte de atrás de la unidad se puede ver a la gente en el patio. El patio está lleno, recogieron cantidad de personas”.

La residente añadió que durante la noche del jueves no se registraron nuevas manifestaciones debido a la presencia de fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.

El centro de asesoría legal Cubalex reportó detenciones en Santiago de las Vegas, "aunque aún no ha sido posible confirmar el número ni la identidad de las personas arrestadas", dijeron.

Este jueves una activista que particpó en las protestas describió a nuestra redacción la respuesta represiva de las autoridades. Según su testimonio, los efectivos amenazaron con golpear a quienes permanecieran en las calles. “Las Avispas decían: ‘El que cojan en la calle es darle un palo... Palo pa’ todo el mundo’”, afirmó.

En el municipio 10 de Octubre también se registran operativos de detención tras protestas por los cortes de energía eléctrica. Yanaysi Curbelo, residente de esa zona, describió la situación en el lugar. “Mucha represión. Están soltando presos comunes a diarios y están llenando las prisiones, los calabozos, las unidades de todo el que se manifiesta pacíficamente”.

Según información enviada a Marti Noticias, en las últimas semanas también se han reportado protestas en Marianao, Vedado, Luyanó, Lawton, San Miguel del Padrón y La Lisa.

El Observatorio Cubano de Conflictos ha informado que a los manifestantes que salen a exigir electricidad y alimentos se les aplican cargos penales recurrentes como desórdenes públicos y desacato, con peticiones fiscales que oscilan entre los cuatro y los ocho años de prisión.

La entidad señaló además que las autoridades recurren a cortes de los servicios de internet y telefonía móvil en las zonas donde ocurren cacerolazos y expresiones de descontento, con el fin de evitar la transmisión en vivo y la propagación de las manifestaciones.